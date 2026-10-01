Şanoya Bajêr a Amedê bernameya şanoya xwe ya Cotmehê aşkere kir

Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê dê di meha Cotmehê de bi bernameyeke dewlemend re bi hezkiriyên şanoyê re bê cem hev.
Di bernameya Cotmehê ya şanoya şaredariyê de lîstokên bi navê Moraşîn, Keçelok, Xewna Şeveke Havînê, Hişê Min Tevlihev Bû û Romeo û Julîet cih digirin.
Wê perdeya xwe “Moraşînê” vekin
Şanoya Bajêr a Şaredariyê dê perdeyên sezona şanoyê bi lîstika “Moraşîn” veke. Lîstik dê di 2 û 3yê Cotmehê de saet di 20:00an de derkeve pêşberî temaşevanan. Lîstika zarokan a bi navê “Keçelok” jî dê di 4ê Cotmehê de saet di 13:00an de bê nîşandan.
Moraşîn: Pêşengî û temsîliyeta jinên Kurd a li dikê ye
Di çarçoveya bernameya meha Cotmehê de lîstika “Xewna Şeveke Havînê”, dê di 9-10ê Cotmehê û 16-17ê Cotmehê de seat di 20:00an de derkeve pêşberî temaşevanan. Lîstika zarokan a bi navê “Hişê Min Tevlihev Bû” jî dê di 11 û 25ê Cotmehê de seat di 13:00an de were nîşandan. Lîstika Keçelokê jî di 18ê Cotmehê de seat di 13:00an de dê dîsa derkeve pêşberî temaşevanan.
Romeo û Julîet jî di bernameyê de ye
Lîstika bi navê “Romeo û Julîet” jî ku ji berhema klasîk a Shakespeare û ji aliyê Şanoya Bajêr a Şaredariyê ve tê lîstin dê di 23-24 û 30-31ê Cotmehê de saet di 20:00an de li ser dikê be.
Bilet
Hemû lîstok dê li Salona M. Emîn Yalçinkaya û Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê derkeve pêşberî temaşevanan. Hezkiriyên şanoyê dikarin biletên lîstikan bi rêya Biletinialê peyda bikin.
(AY)
*Çavkanî: AW