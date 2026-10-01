TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 01.10.2026 14:49 1 Cotmeh 2026 14:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.10.2026 14:57 1 Cotmeh 2026 14:57
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şanoya Bajêr a Amedê bernameya şanoya xwe ya Cotmehê aşkere kir

Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, ragihand ku ew ê sibê perdeya xwe bi lîstika “Moraşîn” vekin. Hezkiriyên şanoyê dê di tevahiya mehê de bikaribin lîstikên cûr bi cûr temaşe bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şanoya Bajêr a Amedê bernameya şanoya xwe ya Cotmehê aşkere kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê dê di meha Cotmehê de bi bernameyeke dewlemend re bi hezkiriyên şanoyê re bê cem hev.

Di bernameya Cotmehê ya şanoya şaredariyê de lîstokên bi navê Moraşîn, Keçelok, Xewna Şeveke Havînê, Hişê Min Tevlihev Bû û Romeo û Julîet cih digirin.

Wê perdeya xwe “Moraşînê” vekin

Şanoya Bajêr a Şaredariyê dê perdeyên sezona şanoyê bi lîstika “Moraşîn” veke. Lîstik dê di 2 û 3yê Cotmehê de saet di 20:00an de derkeve pêşberî temaşevanan. Lîstika zarokan a bi navê “Keçelok” jî dê di 4ê Cotmehê de saet di 13:00an de bê nîşandan.

Moraşîn: Pêşengî û temsîliyeta jinên Kurd a li dikê ye
Moraşîn: Pêşengî û temsîliyeta jinên Kurd a li dikê ye
19 Gulan 2026

Di çarçoveya bernameya meha Cotmehê de lîstika “Xewna Şeveke Havînê”, dê di 9-10ê Cotmehê û 16-17ê Cotmehê de seat di 20:00an de derkeve pêşberî temaşevanan. Lîstika zarokan a bi navê “Hişê Min Tevlihev Bû” jî dê di 11 û 25ê Cotmehê de seat di 13:00an de were nîşandan. Lîstika Keçelokê jî di 18ê Cotmehê de seat di 13:00an de dê dîsa derkeve pêşberî temaşevanan.

Romeo û Julîet jî di bernameyê de ye

Lîstika bi navê “Romeo û Julîet” jî ku ji berhema klasîk a Shakespeare û ji aliyê Şanoya Bajêr a Şaredariyê ve tê lîstin dê di 23-24 û 30-31ê Cotmehê de saet di 20:00an de li ser dikê be.

Bilet

Hemû lîstok dê li Salona M. Emîn Yalçinkaya û Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê derkeve pêşberî temaşevanan. Hezkiriyên şanoyê dikarin biletên lîstikan bi rêya Biletinialê peyda bikin.

(AY)

*Çavkanî: AW



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Moraşîn Şanoya Bajar a Amedê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê