ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 20 Tebax 2025 09:23
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Tebax 2025 09:51
1 xulek Xwendin

Şanogerên ŞanoWanê: Me xwest bi şanoya Gerok em xwe bigihîne zarokên li taxan jî

ŞanoWanê di 9ê Tebaxê de bernameya şanoya gerok da destpêkirin. Şanoya gerok bi hevkariya şaredariya Artemêtê, navçeya Wanê pêk tê. Her weha dê heta 7ê îlonê bidome.

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Şanoya gerok a ji bo zarokên li taxên navçeya Artemêtê tê lîstin, bi lîstîka ‘Hirço û Mozmozik’ derkeve hemberî zarokên li taxê.

Ez vê hefteyê bûme mêvanê Şanowanê û bi wan re çûme taxa Silhedîn Eyûbî ya navçeya Artemêtê. Beriya lîstika Hirço û Mozmozikê şanoger Firat Atilgan û Nadya Setvat li ser şanoya gerok û kelecana zarokên li taxên bi bianetê re axivîn.

Firat Atilgan di axaftina xwe de bal kişand ser kelecana bi zarokên li taxê re û wiha got: “Em dizanin ku derfetên gelek zarokan nînin ku xwe bigîhînin eywanê şanoyê. Me jî go em şanoyê bibin ber lingê zarokan.”

Şanoger Nadya Setvat jî da zanîn ku di pêşerojê de ew dixwazin ku hê zêdetir xwe bigihêjînin zarokên li taxan û van bernameyên bi vî rengî zêdetir bikin.

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ŞanoWan Zarok şanogeriya kurdî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
