Şanogerên ŞanoWanê: Me xwest bi şanoya Gerok em xwe bigihîne zarokên li taxan jî

Şanoya gerok a ji bo zarokên li taxên navçeya Artemêtê tê lîstin, bi lîstîka ‘Hirço û Mozmozik’ derkeve hemberî zarokên li taxê.
Ez vê hefteyê bûme mêvanê Şanowanê û bi wan re çûme taxa Silhedîn Eyûbî ya navçeya Artemêtê. Beriya lîstika Hirço û Mozmozikê şanoger Firat Atilgan û Nadya Setvat li ser şanoya gerok û kelecana zarokên li taxên bi bianetê re axivîn.
Firat Atilgan di axaftina xwe de bal kişand ser kelecana bi zarokên li taxê re û wiha got: “Em dizanin ku derfetên gelek zarokan nînin ku xwe bigîhînin eywanê şanoyê. Me jî go em şanoyê bibin ber lingê zarokan.”
Şanoger Nadya Setvat jî da zanîn ku di pêşerojê de ew dixwazin ku hê zêdetir xwe bigihêjînin zarokên li taxan û van bernameyên bi vî rengî zêdetir bikin.
(WT/AY)