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Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 13:58
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 14:03
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

“Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti.

Gülpınar, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, halktan gelen taleplere ve çağrılara "her daim öncelik" verdiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini, büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdim.

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

TBMM 24-25-26-27. dönem AKP Urfa Milletvekili olarak görev yapan Gülpınar, Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 

“Halkımızın görüşleri”

“Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

“Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (TY)

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mehmet kasım gülpınar urfa yeniden refah partisi şanlıurfa belediyesi
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