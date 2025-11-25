ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 16:56
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 17:08
1 dk Okuma

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bina tahliye edildi, 1 personel yaralandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet bürosunda meydana gelen patlamada, zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bina tahliye edildi, 1 personel yaralandı

Urfa Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu.

Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Bina tahliye edildi

İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi. Yaralanan bir adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurdu. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğini, zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını bildirdi.

Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."  

(AB)

