“Şanım kalsın toprağımı koruduğum için"
Video: Mert Eşberk
Denizli’nin Tavas İlçesi, Avdan Mahallesi’nde tarlasına girmek isteyen kömür madeni şirketi görevlileriyle tartışan ve görevlileri sopayla darp ettiği iddia edilen Hatice Kocalar’ın duruşması bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Kocalar’ın beş kişiyi sopa ile darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme Kocalar’ı suçlu buldu ve 4480 TL para cezası verdi.
Yerel Genç Çivril Gazetesi’nde yer alan habere göre Hatice Kocalar’ın avukatlığını Hasan Ozan Orpak, Onat Ötnü ve Ali Kavallı üstlendi.
“Toprağını koruyan suçlu sayılmaz”
Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Kocalar, toprağını savunmasının suç olmadığını söyleyerek şöyle dedi:
“Toprağını koruyan, namusunu koruyan suçlu sayılmaz. Onlar gölün suyunu almışlar. Gölün suyu eksik olmaz.
“Ben toprağımı savundum. Ben bir şehit torunuyum. Dedem Ali Çavuş, Çanakkale’de toprağını savunurken şehit olmuş. Babam beş yaşında kalmış. Babam beni bununla eğitti. Ben eğitim görmedim, öğüt gördüm. Ben toprağımı koruyorum. Yürüye yürüye koca dağlar yol olur. Korumazsan yeşil ova çöl olur. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Benim şanım kalsın toprağımı koruduğum için.”
Tavas’taki ekoloji mücadelesi
Denizli'nin Tavas ve Kale ilçesi sınırlarındaki Avdan mahallesinde 2020 yılında termik santral kurulmak istenmiş; ancak gelen tepkiler üzerine proje önce durdurulup sonra iptal edilmişti. Köyde yürütülmek istenen bir başka proje ise kömür ocağı kurulması.
Projenin yapılmak istendiği alana yaklaşık 7,2 km mesafede su kaynaklarından biri olan Yenidere Barajı, yaklaşık 6,3 km mesafede ise Gökçeburun Göleti yer alıyor.
Kömür üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği saha sınırları içerisinde Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan sulama sistemi mevcut.
Söz konusu havzalar ise verimli tarımın yapıldığı önemli havzalar.
Bölgede hububat üretimi başta olmak üzere, tütün, üzüm, mercimek, şeker pancarı, elma, kavun ve karpuz üretiliyor. Yaklaşık 50 bin adet de zeytin ağacı mevcut. (TY)