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Denizli’nin Tavas İlçesi, Avdan Mahallesi’nde tarlasına girmek isteyen kömür madeni şirketi görevlileriyle tartışan ve görevlileri sopayla darp ettiği iddia edilen Hatice Kocalar’ın duruşması bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kocalar’ın beş kişiyi sopa ile darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme Kocalar’ı suçlu buldu ve 4480 TL para cezası verdi.

Savcı, Kocalar hakkında beş yıl hapis cezası istemişti.

Yerel Genç Çivril Gazetesi’nde yer alan habere göre Hatice Kocalar’ın avukatlığını Hasan Ozan Orpak, Onat Ötnü ve Ali Kavallı üstlendi.

“Toprağını koruyan suçlu sayılmaz”

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Kocalar, toprağını savunmasının suç olmadığını söyleyerek şöyle dedi:

“Toprağını koruyan, namusunu koruyan suçlu sayılmaz. Onlar gölün suyunu almışlar. Gölün suyu eksik olmaz.

“Ben toprağımı savundum. Ben bir şehit torunuyum. Dedem Ali Çavuş, Çanakkale’de toprağını savunurken şehit olmuş. Babam beş yaşında kalmış. Babam beni bununla eğitti. Ben eğitim görmedim, öğüt gördüm. Ben toprağımı koruyorum. Yürüye yürüye koca dağlar yol olur. Korumazsan yeşil ova çöl olur. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Benim şanım kalsın toprağımı koruduğum için.”