Sanıklardan “kolon kesme” iddiasına itiraz

Maraş'ta, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’yla ilgili davada ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanık hakim karşısındaydı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yakup Aktaş ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Mehmet Tekin ve Ertan Danacı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

“Kırmızı Bülten” talebi

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Rezan Epözdemir, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için "Kırmızı Bülten" çıkarılmasını talep etti.

Müşteki avukatların beyanı sonrası savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarılması, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi istendi.

“Ezgi Apartmanı ile uzaktan yakından ilgileri yok”

Sanık avukatlarından Ersan Şen, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kolon ve kiriş kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını istedi:

"Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 2003 yılında bu binaya gelmişlerdi. Ezgi Apartmanı ile uzaktan yakından ilgileri yok, yani hiç kimse temsil ettiğim her iki sanığı bu inşaatı, bu binayı yapmakla itham etmiyor. Temsil ettiğim sanıklar asla kolon kesmemişlerdir, kiriş kırmamışlardır. Kırmızı Bülten talebi kabul edilemez."

Mahkeme heyeti başkanı, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarılması talebini reddetti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi bir sonraki duruşma 3 Mayıs'ta görülecek.

İddianamede ne var? Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 35 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı’nın 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması isteniyor. Tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

(AS)