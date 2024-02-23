Sanık değil tekrar genel müdür oldu: Erdoğan Veysi Kurt’u 5 yıl sonra yeniden TCDD’ye atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt’u atadı.

Kurt, Çorlu’da 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciası sırasında kurumun genel müdürlük koltuğunda oturuyordu. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Kurt 5 yıl sonra göreve geri dönmüş oldu.

Faciada yakınlarını kaybedenler atamaya tepki gösterdi. Oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Kurt'un cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini söyledi.

Kurt’un İsa Apaydın ile birlikte defalarca yargılanmasını talep ettiklerini belirten Öz, bu isimlerin bir kez bile sorgulanıp ifadelerinin alınmadığını aktardı.

“Türkiye Cumhuriyeti adına bu atamalardan utanç duyuyorum” diyen Öz “Veysi Kurt, sanık olması gerekirken genel müdür oldu. Yeni Çorlu katliamları yaşanırsa bunun sorumlusu kim olacak? Yıllardır sorumluları koruyanlar mı? Yoksa korunup, terfi alanlar mı?” dedi.

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Çorlu tren faciasının yaşandığı dönemde İsa Apaydın TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Veysi Kurt da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıydı. Kurt faciadan yedi ay sonra 15 Şubat 2019’da görevinden alındı.

Kurt, TCDD Taşımacılık AŞ’nin başındayken Çorlu faciasının haricinde, 2017'de Ankara-Kırıkkale'de vagonun devrilmesi sonucu 1 işçi hayatının kaybettiği kaza, aynı yıl Elazığ'da yük treninin devrildiği ve 2 makinistin hayatını kaybettiği kaza, 2018’de Ankara'da 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile 2019’da Bilecik'te 2 makinistin yaşamını yitirdiği kaza yaşandı.

ÇORLU'DA KARAR ÇIKMADI "Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik, Veysi Kurt ve İsa Apaydın sanık koltuğuna oturmalı"

TCDD Genel Müdürü Görevden Alındı

(HA)