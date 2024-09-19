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Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 16:14
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ANTEP'TE ERKEK ŞİDDETİ

"Sanık avukatları kasten öldürmeyi, taksire çevirmeye çalışıyor"

Duruşmada savcılık makamının sanığın eşe karşı nitelikli kasten öldürme suçunu işlediğini belirttiğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini söyleyen avukat Erol, kendilerinin de herhangi bir takdir indirimi uygulanmaksızın, aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istediklerini söyledi.

İnanç Yıldız

İnanç Yıldız

İnanç Yıldız

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir grup insan Gaziantep Adalet Sarayı'nın önünde toplanmış ve protesto düzenliyor. Katılımcılar, ellerinde Bahar Taşkömür’ün fotoğrafının olduğu pankartlar ve afişler taşıyor. Bahar Taşkömür’ün bir kadın cinayeti mağduru olduğunu belirten afişlerin yanı sıra, “Kadın cinayetlerini durduracağız” ve “AKP şiddetme, 6284’ü uygula” yazılı pankartlar dikkat çekiyor. Grup, kadın cinayetlerine karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve adalet talep etmeyi amaçlıyor. Katılımcıların yüz ifadeleri ciddi ve kararlı, arka planda ise "Gaziantep Adalet Sarayı Vatandaş Girişi" yazısı görünüyor. Fotoğraf, kadın cinayetlerine karşı toplumsal mücadeleyi ve adalet talebini yansıtıyor.

Antep’in Şahinbey İlçesi’nde 17 Ocak 2024’te karısı Bahar K.’yi öldüren Eyüp Turan K.’nin yargılanmasına başladı.

Gaziantep 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı Bahar K.’nin ailesi, avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da takip etti.

“Eşe karşı kasten öldürme” ve “ateşli silah bulundurma” suçlarından yargılanan sanık duruşmaya tutuklu bulunduğu Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme, sanık avukatlarının yazılı savunma vermesi için süre verdi ve duruşmayı 8 Kasım’a erteledi.

“Sistematik şiddete maruz kaldı”

Bahar K.’nin avukatı Adnan Erol, bianet’e şunları söyledi:

“17 Ocak'ta, bu dosyada kasten öldürmekten yargılanan sanık ile evde olan eşi Bahar K. telefonda tartışıyorlar. "İşte sen benim anneme gideceksin, ben senin babana gideceğim" tarzında evlilik meseleleri üzerinden tartışmalar yaşıyorlar. Bu tartışma daha da derinleşiyor. En son kadın babasını arıyor. ‘Baba, çabuk yetiş, bu beni öldürecek, silahla geliyor’ diyor. Babası eve geldiğinde, kadını yatak odasında, çocuklarının gözleri önünde buluyor. İki çocuğu var, biri 2 yaşında, diğeri 4 yaşında. Kadının, iki çocuğunun gözü önünde, yatak odasında, başını yatağa dayamış bir şekilde, bitişik ateşle başına sıkılarak öldürüldüğü tespit ediliyor. Her ne kadar yargılama sırasında ve emniyette, ‘Boğuşma sırasında oldu. Ben kendimi öldürecektim, müdahale etti, o şekilde öldürdüm’ diyorsa da bu ifadesi doğru değil. Hem otopsi raporu hem de Diyarbakır Polis Laboratuvarı'nın kriminal raporu, bitişik ateş olduğunu ve kadının vücudunda, kollarında ve yüzünde birçok darbeye bağlı fiziksel şiddete bağlı ekimozların bulunduğunu gösteriyor. Bu bulgular, kadının öldürülmeden önce dövüldüğü ve şiddete maruz kaldığını, ardından öldürüldüğünü ortaya koyuyor.”

“Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz”

Duruşmada savcılık makamının sanığın eşe karşı nitelikli kasten öldürme suçunu işlediğini belirttiğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini söyleyen Erol, kendilerinin de herhangi bir takdir indirimi uygulanmaksızın, aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istediklerini söyledi.

Erol, “Karar verilecekti ancak sanık avukatları, bazı delillerin toplanması gerektiğini ve olayın yanlışlıkla meydana geldiğini savundular. Bu dosyanın kasten öldürme değil, taksirle öldürme dosyası olduğunu öne sürdüler. Sanığın, kendisini öldürecekken maktulün müdahale etmesi sonucu böyle bir durum yaşandığını iddia ettiler. Ayrıca, aralarında bir boşanma davası ya da polise intikal etmiş bir şiddet olayı bulunmadığı gerekçesiyle, bunların araştırılmasını talep ettiler” dedi.

"Tüm deliller, katilin ‘yanlışlıkla vurdum’ demesinin yalan olduğunu gösteriyor"

Sanık avukatlarının savunmasının "Boşanma davası yoksa ya da herhangi bir polise intikal eden bir olay yoksa cinayet işlenemez" mantığına dayanan sığ bir savunma olduğunu belirten Erol, “Biz de şöyle bir savunma yaptık: Sanık burada hem bizi hem mahkemeyi hem de heyeti aldatmaya yönelik resmen dalga geçercesine bir savunma yapıyor. Dosyada bilimsel veriler olmasına rağmen, adli tıp raporu ve otopsi raporu, çok net bir şekilde hem şiddet olayını hem de bitişik ateş atışı olduğunu gösteriyor. Tüm deliller, kasten ve vahşice öldürüldüğüne dair net işaretler barındırırken, sanığın ‘Yanlışlıkla vurdum’ demesi, kamuoyunda oluşmuş olan takdir indirimlerinden yararlanamayacağını düşündüğünden, en azından şansını ‘Taksirle öldürmeye çevirebilir miyim’ şeklinde denemek istediğini gösteriyor. Bu savunmaya itibar edilmemesini ve şahsın cezalandırılmasını talep ettik. Mahkeme, sanık avukatlarının yazılı savunma vermesi için süre verdi ve duruşmayı 8 Kasım’a erteledi” dedi.

İddianame

Diyarbakır’da 17 Ocak 2024 tarihinde Bahar K.’yi öldüren eşi Eyüp Turan K. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından “eşe karşı kasten öldürme” ve “ateşli silah bulundurma” suçlarından iddianame hazırlandı. 11 Haziran 2016 tarihli iddianamede, olayın detayları ve şüphelinin savunmaları yer aldı.

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(İY/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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