NÛÇE
Dîroka Weşanê: 28 Tebax 2025 10:10
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Tebax 2025 10:12
1 xulek Xwendin

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê çû Îmraliyê

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê, ji bo bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bicive çû Îmraliyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şandeya Îmraliyê ji Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tê.

Şande, ji bo bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bicive çû Girava Îmraliyê.

26 Tebax 2025

Piştî avakirina Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê cara ewil e ku şande li Îmraliyê hevdîtinê dike.

Ji 5ê Tebaxê ve roja ku komîsyon ava bûye heta niha hevdîtin pêk nehatibû. Herî dawî di 25ê Tîrmehê de şande bi Ocalan re civîyabû û bi qasî 6 saetan berdewam kiribû.

(AY)

