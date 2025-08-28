Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê çû Îmraliyê

Şandeya Îmraliyê ji Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tê.
Şande, ji bo bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bicive çû Girava Îmraliyê.
Şandeya DEM Partiyê dê di 28ê Tebaxê de bi Ocalan re bicive
26 Tebax 2025
Piştî avakirina Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê cara ewil e ku şande li Îmraliyê hevdîtinê dike.
Ji 5ê Tebaxê ve roja ku komîsyon ava bûye heta niha hevdîtin pêk nehatibû. Herî dawî di 25ê Tîrmehê de şande bi Ocalan re civîyabû û bi qasî 6 saetan berdewam kiribû.
(AY)