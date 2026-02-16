TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 16.02.2026 09:39
 Nûkirina Dawî: 16.02.2026 09:40
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê wê bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê bike

Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgur Faîk Erol dê îro(16ê Sibatê) biçin Girava Îmraliyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şandeya Îmraliyê wê bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê bike

Şandeya Îmraliyê ji bo bi rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bicive dê îro biçe Girava Îmraliyê.

DEM Partiyê ragihand ku Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgûr Faîk Erol ji bo bi rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bicive dê îro (16ê Sibatê) biçin Îmraliyê.

Her wiha di 16ê Sibatê de, komîsyona ku di Meclîsê de ji bo birêvebirina pêvajoya aştiyê hatiye damezrandin dê bi mijara nivîsandina rapora hevbeş û amadekirina rapora dawî bicive.

Pervîn Buldan û Mîthat Sancar hefteya borî (11ê Sibatê) bi Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayîp Erdogan re civiyan. Cîgirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Rêveberê Teşkîlata Îstîxbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalın jî di civînê de amade bûn.

(HA/AY)

