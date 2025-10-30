TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 30 Cotmeh 2025 09:20
 ~ Nûkirina Dawî: 30 Cotmeh 2025 09:27
1 xulek Xwendin

Şandeya Îmraliyê û Erdogan dê îro bicivin

Şandeya Îmraliyê û Serokkomar Recep Tayyîp Erdogan wê îro di saet 17.30an de bicivin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pêk tê, dê îro bi Serokê Giştî ê AKPê û Serokkomar RecepTayyîp Erdogan re hevdîtinê bike.

Şande dê saet di 17.30an de li Qesra Serokkomariyê (Beştepe) bi Erdogan re bicive.

Endamên Şandeya Îmraliyê  Pervîn Buldan û Mîthat Sancar, herî dawî di 7ê Tîrmeha 2025an de bi Serokkomarê AKPî Tayyîp Erdogan re hevdîtin kirin.

Hevdîtin nêzî saetekê domiyabû. Serokê Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin û Serokwekîlê Giştî yê AKPê Efkan Ala jî tev li hevdîtinê bûbûn.

Civîna Şandeya Îmraliyê û Serokkomar Erdogan bi dawî bû
7 Tîrmeh 2025

(AY)

 

Stenbol
recep tayyip erdogan şandeya îmraliyê
Biçe serûpelê