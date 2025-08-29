TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 29 Tebax 2025 10:34
 ~ Nûkirina Dawî: 29 Tebax 2025 10:39
2 xulek Xwendin

Şandeya Îmraliyê têkildarî hevdîtina bi Ocalan re daxuyanî da

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê diyar kir ku moral û tenduristiya Ocalan baş bûye û hevdîtin bi qasî 3 saetan berdewam kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê têkildarî hevdîtina bi Abdullah Ocalan re daxuyaniyek nivîskî weşand. Di hevdîtinê de Ocalan got: “Civaka demokratîk, aştî û entegrasyon sê tegehên sereke yên vê pêvajoyê ne.”

Şandeya Îmraliyê ji Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tê.
28 Tebax 2025

Şandeyê diyar kir ku moral û tenduristiya Ocalan baş bûye û hevdîtinê 3 saetan dewam kiriye.

Daxuyanîya şandeyê weha ye:

“Ji Çapemenî û Raya Giştî re

Di 28’ê Tebaxê de me li Îmraliyê bi birêz Ocalan re hevdîtin kir. Hevdîtin 3 saetan domiya. Tenduristî û moralê birêz Ocalan gelek baş bû.

Di hevdîtinê de, têkildarî qonaxên pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk tê re derbas dibe û asta em gihiştinê bi berfirehî nirxand. Anî ziman ku pirsgirêka em dijîn, biqasî ku midaxileyeke cerahî ya taybet jê re pêwîst bike bûye kangren bûye. Diyar kir ku bi vê hesasiyetê nêzî pêvajoyê dibin û heta roja me anîne. Got, armanca me ew e ku ji bo bidawîkirina pêvajoyeke biêş, tişta ji dest tê bikin.

Anî ziman ku civaka demokratîk, aştî û entegrasyon, sê têgehên sereke yên vê pêvajoyê ne û li ser vî esasî dikarin xwe bigihînin encamê. Destnîşan kir ku ji bo vê jî hewceye gavên di hemû astan de tavilê bên avêtin û bal kişand ser pêwîstiya bi qonaxeke nû.

Birêz Ocalan, got ku wî her tim komareke demokratîk û entegrasyoneke li ser bingeha civaka demokratîk tercîh kiriye û anî ziman ku fêmkirina vê hemleya stratejîk û xwedîderketina li wê dê bi me tevan û Tirkiyeyê bide qezenckirin.

Hinek derdorên siyasetê û çapemeniyê bi nêzikatiyeke jirêzêkirinê raber dikin û wisa digirin dest. Aşkeraye ku ev nêzikatî zirarê dide pêvajoyê.

Bi vê wesîleyê, baweriya xwe ya bi dostaniya bêdawî ya di navbera gelan de û aştiyê jî careke din anî ziman.

Silav û rêz

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan Dem Partî
