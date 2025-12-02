Şandeya Îmraliyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê

Endamên Şandeya Îmraliyê ji bo hevdîtina bi Abdullah Ocalan re, ber bi Îmraliyê ve bi rê ketin.
Cîgira Serokê Meclisê û endama Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Wekîlê Rihayê Mîthat Sancar û ji parêzerên Buroya Hiqûqê ya Asrinê Faîk Ozgur Erol, ji bo hevdîtina bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan re ber bi Girava Îmraliyê ve bi rê ketin.
Şande, piştî hevdîtina Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê cara ewil e diçe serdanê.
(AB/AY)