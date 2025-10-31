Şandeya Îmraliyê: Em xwedî têgihiştineke hevbeş û hevnêrîn in

Endamên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayyîp Erdogan re civiyan.
Civîna ku li Koşka Serokkomariyê hat kirin, saetek berdewam kir.
Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Efkan Ala û Serokê MÎTê Îbrahîm Kalin jî beşdarî civînê bûn.
Şandeya Îmraliyê û Erdogan dê îro bicivin
Heyeta Îmraliyê piştî civînê daxuyaniyek belav kir û tê de wiha got:
"Me îro li Beştepeyê (Koşka Serokomariyê) bi Serokkomar Birêz Erdogan û şandeya wî re hevdîtineke ku nêzîkî saetekê ajot, pêk anî. Di hevdîtinê de, me li ser qonaxa ku Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk gihiştiye û tiştên ku divê ji niha û pê de bên kirin, nirxandinên berfireh kirin."
"Em dixwazin bi kêfxweşî diyar bikin ku em li ser avêtina gavên ku dê pêvajoyê leztir û saxlemtir bimeşînin, xwedî têgihiştineke hevbeş û hevnêrîn in."
