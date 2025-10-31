TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 31 Cotmeh 2025 09:18
 ~ Nûkirina Dawî: 31 Cotmeh 2025 09:21
1 xulek Xwendin

Şandeya Îmraliyê: Em xwedî têgihiştineke hevbeş û hevnêrîn in

Şandeya Îmraliyê piştî hevdîtina bi Erdogan re daxuyanî da. Hevdîtinê saetek dewam kir. Şandeyê got, “Em li ser avêtina gavên ku dê pêvajoyê leztir û saxlemtir bimeşînin, xwedî têgihiştineke hevbeş û hevnêrîn in."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şandeya Îmraliyê: Em xwedî têgihiştineke hevbeş û hevnêrîn in

Endamên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayyîp Erdogan re civiyan.

Civîna ku li Koşka Serokkomariyê hat kirin, saetek berdewam kir.

Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Efkan Ala û Serokê MÎTê Îbrahîm Kalin jî beşdarî civînê bûn.

Heyeta Îmraliyê piştî civînê daxuyaniyek belav kir û tê de wiha got:

"Me îro li Beştepeyê (Koşka Serokomariyê) bi Serokkomar Birêz Erdogan û şandeya wî re hevdîtineke ku nêzîkî saetekê ajot, pêk anî. Di hevdîtinê de, me li ser qonaxa ku Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk gihiştiye û tiştên ku divê ji niha û pê de bên kirin, nirxandinên berfireh kirin."

"Em dixwazin bi kêfxweşî diyar bikin ku em li ser avêtina gavên ku dê pêvajoyê leztir û saxlemtir bimeşînin, xwedî têgihiştineke hevbeş û hevnêrîn in."

(AEK/AY)

