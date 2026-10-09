Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya

Endamên Şanda Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê a Gelan (DEM Partî) Pervin Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol, îro li Parlamentoyê bi Serokê Giştî ê MHPê Devlet Bahçelî û Cîgirê Serokê Parlamentoyê Celal Adan re civiyan.
Malbat ji bo hevdîtinê çûn Îmraliyê
DEM Partiyê têkildarî hevdîtinê daxuyanî da û weha got:
“Endamên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervin Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol li Parlamentoyê bi Serokê Giştî ê MHP’ê Devlet Bahçelî û Cîgirê Serokê Parlamentoyê Celal Adan re hevdîtinek pêk anîn.
Di hevdîtinê de, geşedanên dawî yên têkildarî Pêvajoya Aşitî û Civaka Demokratîk û tiştên ku ji vir û pê de bên kirin hatin nirxandin.”
Şanda Îmraliyê bi AKPê re jî civiya bû
Endamên Şanda Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervin Buldan û Mithat Sancar, duh (8ê Cotmehê) bi Serokê Koma AKPê Abdullah Guler, Berdevkê AKPê Omer Çelik û Cîgirê Serokê Komê Efkan Ala re civiyabûn.
(FY/AY)