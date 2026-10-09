TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.10.2026 16:30 9 Cotmeh 2026 16:30
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.10.2026 16:33 9 Cotmeh 2026 16:33
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya

Şandeya Îmraliyê îro bi Serokê Giştî ê MHPê Devlet Bahçelî re civiya. Şandeyê duh jî bi AKPê re hevdîtin kiribû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endamên Şanda Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê a Gelan (DEM Partî) Pervin Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol, îro li Parlamentoyê bi Serokê Giştî ê MHPê Devlet Bahçelî û Cîgirê Serokê Parlamentoyê Celal Adan re civiyan.

Malbat ji bo hevdîtinê çûn Îmraliyê
Malbat ji bo hevdîtinê çûn Îmraliyê
Îro 14:42

DEM Partiyê têkildarî hevdîtinê daxuyanî da û weha got:

“Endamên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervin Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol li Parlamentoyê bi Serokê Giştî ê MHP’ê Devlet Bahçelî û Cîgirê Serokê Parlamentoyê Celal Adan re hevdîtinek pêk anîn.

Di hevdîtinê de, geşedanên dawî yên têkildarî Pêvajoya Aşitî û Civaka Demokratîk û tiştên ku ji vir û pê de bên kirin hatin nirxandin.”

Şanda Îmraliyê bi AKPê re jî civiya bû

Endamên Şanda Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervin Buldan û Mithat Sancar, duh (8ê Cotmehê) bi Serokê Koma AKPê Abdullah Guler, Berdevkê AKPê Omer Çelik û Cîgirê Serokê Komê Efkan Ala re civiyabûn.

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan PKK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê