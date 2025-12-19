TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.12.2025 17:21 19 Kanûn 2025 17:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.12.2025 17:29 19 Kanûn 2025 17:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya DEM Partiyê wê sibe bi TÎPê re bicive

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) di çarçoveya danûstandinên xwe yên bi partiyên siyasî re sibe wê bi Partiya Karker a Tirkiyeyê (TÎP) re bicive.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şandeya DEM Partiyê wê sibe bi TÎPê re bicive

Şandeya Îmraliyê yên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku ji parlamentera Wanê Pervîn Buldan, parlamenterê Rihayê Mithat Sacar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tên, wê sibê li parlamentoyê saet di 16:00an de bi TÎPê re bicive.

Heyeta Îmraliyê beriya hevdîtina bi TÎPê re wê saet di 14:00ê de li parlamentoyê bi AKPê re bicive.

Hevdîtina bi Partiya Gel a Komarê re jî wê 22ê Kanûnê saet di 12:00 de li Navenda Giştî ya CHP'ê pêk were.

Şandeyê Îmraliyê dê di 22ê Kanûna Pêşîn de bi Ozgur Ozel re bicive
Şandeyê Îmraliyê dê di 22ê Kanûna Pêşîn de bi Ozgur Ozel re bicive
19 Kanûn 2025

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dem Partî şandeya îmraliyê TÎP
