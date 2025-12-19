Şandeya DEM Partiyê wê sibe bi TÎPê re bicive

Şandeya Îmraliyê yên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku ji parlamentera Wanê Pervîn Buldan, parlamenterê Rihayê Mithat Sacar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tên, wê sibê li parlamentoyê saet di 16:00an de bi TÎPê re bicive.
Heyeta Îmraliyê beriya hevdîtina bi TÎPê re wê saet di 14:00ê de li parlamentoyê bi AKPê re bicive.
Hevdîtina bi Partiya Gel a Komarê re jî wê 22ê Kanûnê saet di 12:00 de li Navenda Giştî ya CHP'ê pêk were.
Şandeyê Îmraliyê dê di 22ê Kanûna Pêşîn de bi Ozgur Ozel re bicive
19 Kanûn 2025
(AY)