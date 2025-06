Şandeya DEM Partiyê: Ji bo ‘pêvajoyê’ dê komîsyona Meclîsê ava bibe

Endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Serokê Meclîsê Nûman Kûrtûlmûş re civiyan.

Civîn ji çapemeniyê re girtî pêk hat û bi qasî 45 xulekan dewam kir.

Pervîn Bûldanê piştî hevdîtinê daxuyaniyek da û got, "Serdan di astekê de serdana rêzgiriyê bû. Ji ber ku Birêz Serok careke din hate hilbijartin me serdana 'li ser xêrê be' pêk anî. Lê di heman demê de me asta heyî ya pêvajoya aştiyê nirxand, nîqaş kir û nêrînên xwe parve kirin. Serdana me ku nîv saetê dewam kir, gelekî erênî derbas bû."

'Pêvajo gihîştiye qonaxeke girîng’'

Pervîn Bûldanê got:

"Eleqeya ku Kûrtûlmûş nîşan dide gelekî girîng e, em spasiya wî dikin" û bi vî rengî dewam kir: "Di rojên pêş de em ê hîn bêhtir bi wî re hevdîtinan bikin. Ji ber ku pêvajo gihîştiye astekê. Di rojên pêş de em ê bi we re parve bikin bê ev qonax çi ne, lê belê dixwazim bibêjim ku gihîştiye asteke girîng."

"Li gorî me, gelekî girîng e ku ev pêvajo li ser zemîna diyalogê û parlamentê bi pêş ve biçe. Di nava du hefteyan de em ê serdana Birêz Bahçelî, Ozgur Ozel û Serokkomar Erdogan bikin û piştî van hevdîtinan jî em ê li Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê bikin."

Komîsyona Meclîsê

Mîthat Sancar jî têkildarî komîsyona li Meclîsê ya ji bo pêvajoyê bê avakirin jî wiha axivî:

"Demeke dirêj e tê axaftin ku ji bo ev pêvajo bi tevlîbûn û piştgiriya civakî bimeşe, di rêya aştiyê de gavên hîn xurt bê avêtin meclîs bikeve dewrê. Daxwaza me jî ev bû. Di vê mijarê de gava herî girîng a bê avêtin avakirina komîsyonek li Meclîsê ye. Di vê mijarê hem raya giştî hem jî partiyên siyasî hemfikir in."

Civîna duyemîn dê bi Erdogan re were kirin

Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî duh (25ê Hezîranê) di Civîna Lûtkeya NATOyê de pirsên rojnamegeran ên li ser pêvajoyê bersivand û got ku DEM Partiyê daxwaza civînek nû kiriye.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, Erdogan wiha gotiye:

"Bi welatiyên min yên Kurd ên li herêmê dijîn re ti pirsgirêkên me nîne. Pir başî diçe. Potansiyeleke wan a xurt di parlementoyê de heye. Wan daxwaza randevûyê kir. Me bi Pervîn Xanim û Sirrî Begê rehmetî re hevdîtin kir. Daxwaza wan a civînek nû heye. Em ê di demek nêzîk de civînek din bikin. Erka min e ku ez yekparçeyiya welêt biparêzim."

(AY/TY)