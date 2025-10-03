TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 3 Cotmeh 2025 10:56
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Cotmeh 2025 10:59
2 xulek Xwendin

Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê

Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û parêzer Faîk Ozgur Erol di şandeyê de cih digirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê ji bo hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re ber bi Îmraliyê ve bi rê ket.

Endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ev in:

Parlamentera Wanê Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol.

Şandeya Îmraliyê û hevdîtinên wan

Şandeya Îmraliyê ku di destpêkê de Sirri Sureyya Onder û Pervîn Buldanê tê de cih digirt, cara yekem di 28ê Kanûna 2024an de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kir. Hevdîtina duyemîn jî di 22ê Çileyê de hate kirin. Li gel Pervîn Buldan û Onder, Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û Tulay Hatîmogûllari, siyasetmedar Ahmet Turk, Parlamenterê DEM Partiyê Cengîz Çîçek û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol jî bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kirin. Di vê hevdîtinê de Abdullah Ocalan, banga dîrokî ya Aştî û Civaka Demokratîk kiribû.

Piştî ku Sirri Sureyya Onder krîza dil derbas kir, Pervîn Buldan û Faîk Ozgur Erol di 21ê Nîsanê de çûn Îmraliyê û bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kirin. Ji endamên Şandeya Îmraliyê Pervîn Buldan û Faîk Ozgur Erol, piştî kongreya dîrokî ya PKKê ya di 5-7’ê Gulanê, di 18ê Gulanê de çûbûn giravê û bi Abdullah Ocalan re hevdîtineke nû kirin.

Şandeya Îmraliyê ku ji Pervîn Buldan û Faîk Ozgur Erol pêk dihat û piştre Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar jî lê hate zêdekirin, di 6 û 25’ê Tîrmehê de jî bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kirin. Şande herî dawî di 28’ê Tebaxê de çû Girava Îmraliyê û hevdîtin kir.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê