Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê ji bo hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re ber bi Îmraliyê ve bi rê ket.
Endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ev in:
Parlamentera Wanê Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol.
Şandeya Îmraliyê û hevdîtinên wan
Şandeya Îmraliyê ku di destpêkê de Sirri Sureyya Onder û Pervîn Buldanê tê de cih digirt, cara yekem di 28ê Kanûna 2024an de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kir. Hevdîtina duyemîn jî di 22ê Çileyê de hate kirin. Li gel Pervîn Buldan û Onder, Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û Tulay Hatîmogûllari, siyasetmedar Ahmet Turk, Parlamenterê DEM Partiyê Cengîz Çîçek û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol jî bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kirin. Di vê hevdîtinê de Abdullah Ocalan, banga dîrokî ya Aştî û Civaka Demokratîk kiribû.
Piştî ku Sirri Sureyya Onder krîza dil derbas kir, Pervîn Buldan û Faîk Ozgur Erol di 21ê Nîsanê de çûn Îmraliyê û bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kirin. Ji endamên Şandeya Îmraliyê Pervîn Buldan û Faîk Ozgur Erol, piştî kongreya dîrokî ya PKKê ya di 5-7’ê Gulanê, di 18ê Gulanê de çûbûn giravê û bi Abdullah Ocalan re hevdîtineke nû kirin.
Şandeya Îmraliyê ku ji Pervîn Buldan û Faîk Ozgur Erol pêk dihat û piştre Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar jî lê hate zêdekirin, di 6 û 25’ê Tîrmehê de jî bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kirin. Şande herî dawî di 28’ê Tebaxê de çû Girava Îmraliyê û hevdîtin kir.
