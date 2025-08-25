TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 25 Tebax 2025 16:44
 ~ Nûkirina Dawî: 25 Tebax 2025 16:45
1 xulek Xwendin

Şandeya DEM Partiyê dê vê hefteyê bi Ocalan re bicive

Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê dê vê hefteyê bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re pêk bîne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şandeya DEM Partiyê dê vê hefteyê bi Ocalan re bicive

Şandeya Îmraliyê ji Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tê.

Roja hevdîtinê diyar nîne lêbelê li medyayê de tê axavtin ku wê hevdîtin roja Çarşem ango Pêncşemê pêk were.

Cara ewil e ku dê şande di çarçoveya xebatên Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê bike.

Ji 5ê Tebaxê ve roja ku komîsyon ava bûye heta niha hevdîtin pêk nehatibû. Herî dawî di 25ê Tîrmehê de şande bi Ocalan re civîyabû û bi qasî 6 saetan berdewam kiribû.

Li gorî nûçeya MAyê Abdullah Ocalan têkildarî xebatên komîsyonê û pêvajoya çekberdanê dê peyamên girîng bide.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan PKK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê