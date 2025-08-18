TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 18 Tebax 2025 13:03
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Tebax 2025 13:05
1 xulek Xwendin

Şandeya DEM Partî û HDKê bi LGBTI+yan re civiya

Di civînê de bal kişandin ser girîngiya têkoşîna hevbeş a ji bo civakîbûna pêvajoya aştiyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şandeya DEM Partî û HDKê bi LGBTI+yan re civiya

Hevberdevka HDKê Meral Danış Beştaş, Berdevka Meclîsa Jinan a DEM Partiyê Halide Turkoğlu, Parlamenter Ozgul Saki û Kezban Konukçu û endamên Koordînasyona Jinan duh (17ê Tebaxê) bi LGBTI+yan re civiyan.

Civîn bi dirûşmeya "Em di Avakirina Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de Bi Hev re ne" li Stenbolê pêk hat. Di civînê de bal kişandin ser wê yekê ku bê ka kodên zayendperestî çawa dikare cudakarî, sûcên nefretê, heteroseksîzm û homofobiyê zêde bike.

Di civînê de hedefgirtina jin û LGBTI+yan di bin navê "Sala Malbatê" de û gêreya tundkariyê ya ku LGBTI+yan di demên şer û pevçûnan de dixin nav, hate nîqaşkirin. Hate teqez kirin ku li hember zextan daxwaza wekhevî, azadî û edaletê ji bo her kesî pir girîng e.

Li gorî Meclîsa Jinan a DEM Partiyê di dawiya civînê de hatiye gotin ku banga "Aştî û Civaka Demokratîk" bingehek girîng afirand ku xeta têkoşîna hevpar xurt kir, ku ev bingeh divê bi awayekî xurt were nirxandin. Her weha bal kişandin ser girîngiya avakirina siyasetek ku dê rola tevgerên civakî yên ku ji bo guhertin û veguherîna civakî esas in, mezin bike.

(TY/AY)



Stenbol
hdk Dem Partî LGBTİ + pêvajoya aştiyê
