TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 8 Cotmeh 2025 08:23
 ~ Nûkirina Dawî: 8 Cotmeh 2025 08:47
2 xulek Xwendin

Şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê xalên hevdîtina li Şamê aşkere kirin

Şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ragihand ku di hevdîtina li Şamê de li ser 4 xalên sereke hatin nîqaşkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê xalên hevdîtina li Şamê aşkere kirin

Duh fermandarê giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mazlûm Ebdî, hevseroka Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser Îlham Ehmed û fermandara Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) Rohilat Efrîn li Şamê bi Serokê Hikumeta Demkî a Sûriyeyê Ehmed Şara û Wezîrê Karên Derve Esed Şîbanî re civiyan.

Şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ya danûstandinan li ser rûpela xwe ya fermî ya Xê agahiyên li ser hevdîtina li Şamê ya bi nûnerên hikumeta demkî a Sûriyeyê re, aşkere kirin.

Şandeyê diyar kir ku di hevdîtinê de li ser 4 xalên sereke hatin nîqaşkirin lê tu belgeyên fermî nehatin îmzekirin.

Şandeyê da zanîn ku wê bi devkî pêşniyara entegrasyona HSDê û Hêzên Ewlekariya Hundirîn ji bo avakirina artêşeke rêxistinkirî ji bo tevahî gelê Sûriyeyê, pêşkêş kiriye.

Her wiha şandeyê diyar kir ku wan li ser pêkanîna agirbesteke giştî û yekser li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û Helebê û sererastkirina destûra Sûriyeyê li gorî nûnerkirina hemû pêkhateyan, li hev kiriye.

Li Helebê Hêzên Şamê taxên Kurdan dorpêç kirin e
Li Helebê Hêzên Şamê taxên Kurdan dorpêç kirin e
7 Cotmeh 2025

4 xalên ku li ser lihev kirine ev in:

Agirbest: Pêkanîna agirbesteke giştî û demildest li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û Helebê.

Artêşeke Yekgirtî: Pêşniyara entegrasyona HSDyê û Hêzên Ewlekariya Navxweyî ji bo avakirina artêşeke birêxistinkirî ji bo tevahiya gelê Sûriyeyê.

Guhertina Destûrê: Sererastkirina destûra Sûriyeyê bi awayekî ku nûnertiya hemû pêkhateyan bike.

Şandeyê behsa xala çaremîn nekir lê tekez kir ku li ser van mijaran lihevkirineke devkî heye.

Şandeyê her wiha destnîşan kir ku di hevdîtinê de ti belgeyên fermî nehatine îmzekirin.

Çi bûbû?

Taxên Kurdan ên Helebê (Şêx Meqsûd û Eşrefiye) di bin dorpêça çekdarên girêdayî hikûmeta Şamê de ne. Di 6ê Cotmehê de şêniyên her du taxan li dijî vê dorpêçê daketin qadan û rastî êrişa çekdaran hatin.

Heta derengê şevê di navbera çekdarên girêdayî Şamê û hêzên Kurdan ên li her du taxan de şer û pevçûn çêbûn.

(AY)

*Çavkanî: ANHA, Rûdaw



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê şara Colani Mazlûm Abdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê