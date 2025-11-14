TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 14 Mijdar 2025 13:09
 ~ Nûkirina Dawî: 14 Mijdar 2025 13:21
1 xulek Xwendin

Şandeke Yekitiya Ewropayê serdana Şaredariya Amedê kir

Şêwirmendê Nûneratiya Yekîtiya Ewropayê (YE) ya Tirkiyeyê Jurgis Vilcinskas û şandeke ji balyozên dewletên endamên YEyê pêk dihat, serdana Hevşaredarên Amedê Serra Bucak û Dogan Hatun kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şanda ku ji bo têkiliyên cûrbecûr hatibû Amedê û ji Şêwirmendê Nûneratiya YE yê Tirkiyeyê Jurgis Vilcinskas û balyozên endamên YE yên wekî Fransa, Awistriya, Portekîz, Belçîka, Îrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yewnanistan, Letonya, Lîtvanya, Luksembûrg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya û Swêdê pêk dihat, serdaneke rûmetê dan Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê.

Heyeta nûneratiya YEyê, li ber deriyê protokole yê şaredariyê ji aliyê Hevşaredarên Bajarê Mezin Serra Bucak û Dogan Hatun ve hat pêşwazîkirin.

Piştî silavdayînê, di hevdîtina ku Hevşaredaran bi heyetê re kirin de, li ser mijarên siyasî, civakî, çandî û aborî pevguhertina nêrînan çêbû.

Di serdana Hevşaredaran de, Demet Ceylan (Hevberdevka Meclîsa Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê) û Emrullah Gorduk (Sekreterê Giştî) jî amade bûn.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Şaredariya Amedê Yekitiya Ewropayê
