TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.11.2026 09:53 2 Mijdar 2026 09:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.11.2026 09:56 2 Mijdar 2026 09:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Sancar: Ocalan çûye cihê xwe yê nû

Endamê Şandeya Îmralî yê DEM Partiyê Mîthat Sancar got, “Birêz Ocalan derbasî cihê xwe yê nû yê li Îmraliyê bûye. Qebûlkirina Birêz Ocalan a çûna wir, pêwîste pêvajoyê bilezîne.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Sancar: Ocalan çûye cihê xwe yê nû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endamê Şandeya Îmralî ya Paratiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) Mîthat Sancar tevlî bernameya Medya Haberê bû û bal kişand ser pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat Sancar aniye ziman ku 2 mehên dawî di mijara pêşveçûna pêvajoyê de sekinînek hebû û got:

“Hinek dîrokên diyar hebûn, ev yek pêk nehatin. Piştî gavên Tevgera Azadiyê avêtibûn, pêwîst bû ku deste biçe Îmraliyê. Desteya ku wê bi Birêz Ocalan re biciviya. Desteya Aştî û Siyasîbûnê ye. Niha şertên nû rojevkirin. Dema şertên nû tên pêşkêşkirin jî vê carê rewşên nû derdikevin holê. Ji bo pêşveçûna pêvajoyê divê Birêz Ocalan pêvajoyê koordîne bike.”

Sancar bibîr xist ku wê pêvajo yek alî nemeşe û wiha domand:

“Pêvajo bi yek alî bi istiqrar nameşe. Yê ku girêkorê veke û çareseriyê pêşbixe Birêz Ocalane. Ez ne di wê baweriyê de me ku mijarek neyê çareserkirin, lê ji bo bê derbaskirin, pêwîste aliyê dewletê dev ji vê israr û nêzîkatiya xwe ya hişk berde. Fikirîna aliyan ku hev bixapîne, nêzîkatiyeke şaşe. Pêvajo qadeke siyasî ya cidî ji xwe re vekiriye. Armanca Birêz Ocalan Kurdan kirina navgîneke siyasî. Birêz Ocalan derbasî cihê xwe yê nû yê li Îmraliyê bûye. Qebûlkirina Birêz Ocalan a çûna wir, pêwîste pêvajoyê bilezîne.”

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
abdullah ocalan ocalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê