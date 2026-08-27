DAXUYANİYÊN ARKAŞ, SANCAR Û KİŞANAKÊ
Sancar: "Li Îmraliyê di navbera Ocalan û şandeya Qendîlê de hevdîtin çênebûye; notên ku hatine belavkirin ne rast in"
Endamê Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Mithat Sancar, Hevşaredara berê ya Bajarê Mezin a Amedê Gultan Kişanak û endamê Sekretaryaya Îmraliyê Çetin Arkaş li Enqereyê bi rojnamegeran re hatin cem hev û pirsên têkildarî pêvajoya bêçekkirinê, yasaya bi jimara 7595an û hevdîtinên li Îmraliyê bersivandin. Li gorî nûçeya nûçegihanê Solfasolê Deniz Nazlim ku tevlî civînê bibû, civînê nêzî saet û nîvekê kişand. Nivîskarê T24ê Gokçer Tahincioğlu û ajansa ANKAyê jî civîn bi pirs û bersivên wê ragihand.
Sancar: Hevdîtineke bi vê rengî çênebûye
Parlamenterê Rihayê yê DEM Partiyê û endamê Şandeya Îmraliyê Prof. Mithat Sancar diyar kir ku îdiaya dibêje Ocalan û rêveberên Qendîlê li Îmraliyê hevdîtin kirine,red kir û notên ku di hin ajans û malperan de bi sernavê “notên hevdîtinê” hatine belavkirin jî ne rast in.
Sancar bibîr xist ku ev hevdîtin hem bi daxuyaniyên li ser navê Ocalan û PKKê hem jî ji aliyê rayedarên dewletê ve hatine derewandin.
Li gorî nûçeya Solfasolê Mithat Sancar diyar kir ku di hevdîtinên dawî yên Îmraliyê hatin kirin de ji bo çêkberdanê bangawaziyeke nû nehatiyê kirin û wiha got:”Birêz Ocalan heta vê demê ji bo pevajoya bê çêkkirinê de misyoneke girîng girtiye ser xwe. Ji niha şûn ve şopandina bê çêkkirirne ji aliyê desteyan û bin desteyan ve bê kirin.”
Mîthat Sancar anî ziman ku ji bo plansazîkirina bê çêkkirinê bi Abdullah Ocalan re di nav dan û standinê de ne û li ser vê mijarê plansaziyên ji wan re hatiye aşkerekirin nîne û wiha berdewam kir:”Ji vê şûn de li ser vê mijarê saziyên fermî yê agahdarî bikin.”
Her weha Mithat Sancar bi lêv kir ku Lijneya Şopandin û Tespîtê civîna xwe ya yekemîn li dar xist û desteyên ku li bin vê desteyê bixebitin rê û rebazên wan hêj ne diyar in û ya bi herî zêde tê meraqkirin Bin Desteya Kordînasyona Bêçêkkirin û Stratejiyeyê dê çawa xebatên xwe bimeşîne û wiha got:”
Ew deste ji bo pêvajoya bê çêkkirinê xebatên xwe bimeşinê. Lê em hêj nizanîn ka ew destê dê çawa xebatên xwe bimeşîne. Bi rastî jî Birêz Ocalan ji van pêvajoyan de misyonekê jiyanî digre. Ji bo vê jî divê Birêz Ocalan di bin van desteyan de peywir bigire. Yê ku vê diyar bike desteya ser e. Yê misyonekê çawa bigire ew e bê diyarkirin. Nêzîkatiyeke bi vê rengî heye ku hemû kes dibejê divê ew misyonekê wiha bigire. Em dixwazin ku Birêz Ocalan di vê pêvajoyê de çalak be û misyona vê bê pênasekiririn. Ew mijar rojên pêşiya me de dê bê diyarkirin. Pêvajoyekê ew qas dijwar de divêrêya rêvebirinê bê vekirin.Hê ji bo xebatên we rêkûpêk kirinek baş nîne. Hevdîtin di eyvanekê berfirehtir de tê kirin lê Birêz Ocalan li cihê xwe yê berê dimîne. Li gor hewcedariya divê ew biguhere. Sekretarya an jî hevalên ji pê re bixebitin divê were zelalkirin.”
Li Îmraliyê rêveberên PKKê û Birêz Ocalan teqez hevdîtin nekirine. Vê yekê hem Birêz Ocalan aşkere kir hem jî endamên tevgerê. Dîsa reyadarên dewletê jî ew wiha aşkere kirin. Divê Birêz Ocalan bi her kesî re hevdîtinê bike ku mijarên bi vê rengî dernekevin holê. Ji bo pêvajo bi rêk û pêk bimeşe em nikarin ji her tiştî aşkere bikin. Dema ku hewce dike em radigihînin.”
“Di şandeyê de hê kêmasî hene”
Gultan Kişanak bi lêv kir ku yek jî kemasiya desteyê ew e ku bi tenê burokrasiya dewletê pêktê û got ku ew yek jî ji bo çareseriyê kêmasiyeke. Gultan Kişanak bal kişand ser rewşa Abdullah Ocalan û wiha axivî:
“Rewşa Birêz Ocalan a li Girava Îmraliyê, saziyên dewletê yên tekildarî bi dawîkirina pevçûnê û hemûyan rol û berpirsyariyeke wan heye. Divê em jî piştgiriyê bidin ku ew pêvajo bi serkeftî encam bibe. Kesên di vê qanûnê de sûd bigirin hene. Parêzerên wan hene. Ji bo wê divê saziyên hiqûqê, baro û sendîka jî tevlî bibin û piştgiriyê bikin. Her wiha divê jin jî cih bigirin û bikarin gotina xwe bejin. Avakirina aştî û civaka demokratik teqez bi jinan pêkan e.”
Gultan Kişanak diyar kir ku qanûna çarçoveyî dê bandor li ser sed hezaran dosyayên derbarê PKKê de hatinê vekirin bike û wiha dirêjî da axafttina xwe: “Tê payin di nava 2 mehan de qanûn be sepandin. Ji bo qanûn bikevê meriyetê karen werin kirin diyar e. Heke mekanizma bên bikaranîn û sepandin bi lêz be kirin di nava 2 mehan de qanûn dê be sepandin. Lê divê demildest beriya li benda vê qanûnê bimînin girtiyên siyasî ben berdan. Ew qanûn dê be sepandin.
Tê payin di nava 2 mehan de qanûn be sepandin. Ji bo qanûn bikevê meriyetê karen werin kirin diyar e. Heke mekanizma bên bikaranîn û sepandin bi lêz be kirin di nava 2 mehan de qanûn dê be sepandin. Lê divê demildest beriya li benda vê qanûnê bimînin girtiyên siyasî ben berdan. Ew qanûn dê be sepandin.”
Girtiyê nexweş Mehmet Sait Yildirim krîza dil derbas kir
Arkaş behsa girtiyê nexweş Mehmet Saît Yildirim kir
Çetin Arkaş di vê mijarê de rewşa girtiyê 75 salî Mehmet Sait Yıldırım anî ziman. Li gorî agahiyên ku Arkaş dane, Yildirim tevî ku cezayê xwe yê 30 salan temam kiriye jî tehlîyekirina wî ji aliyê Lijneya Îdare û Çavdêriyê ve hatiye paşxistin; Yildirim di roja ku dîsa derket pêşberî desteyê de di hucreya xwe de krîza dil derbas kir, ew birin nexweşxaneyê û du stent xistin dilê wî.
Çetîn Arkaş jî li ser pirsa rojnamegeran a derbarê rol û misyona sekreteryaya Îmraliyê de diyar kir ku ew ji bo avakirina aştî û civaka demokratik li qadan dixebitin û wiha got:
“Saleke ku em ji girtîgehê derketine. Hevalekî hesab kiribû. Me hezar kîlometre qedandiye. Em li qadan ji bo serkeftina pêvqajoyê fikren xwe tîninê ziman. Em civînên gel li dar dixînin. Em bi beşên cuda yên civakê re hevdîtinan dikin. Em van hemû civînan ji bo vegotina pêvajoyê dikin. Fikarên gel hene lê hevî jî heye. Abdullah Ocalan 27 salin li giravekê ye û nikare ji civakê re dan û standinan bike. Hin caran dimen û wêne hatin parvekirin. Hin caran jî nêrînên wî yên di hevdîtinên heyetê de hat parve kirin. Gel li ser vê yekê çi dibêje, çawa dinêrê û jiyana li Îmraliyê çawa ye, rewşa tenduristiya birêz Ocalan çi ye. Li ser vê yekê alaqa û meraqa gel heye. Em jî li ser vê yekê li her derê digerin û ji gel re pêvajoyê vêdibêjin. Ew alaqayaji bo Serok Ocalan e. Em jî di wê ferqê de ne.”
(AEK/AY)