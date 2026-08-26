Sancar: "İmralı’da Öcalan ve Kandil heyeti görüşmesi olmadı; yayılan notlar gerçek değil"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve İmralı Sekretaryası üyesi Çetin Arkaş, Ankara’da gazetecilerle bir araya gelerek silahsızlanma süreci, 7595 sayılı yasa ve İmralı görüşmelerine ilişkin soruları yanıtladı. Toplantıya katılan gazetecilerden Solfasol muhabiri Deniz Nazlım’ın haberine göre buluşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü. T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu ve ANKA ajansı da toplantıyı soru ve yanıtlarıyla aktardılar.

Sancar: Böyle bir görüşme olmadı

DEM Parti Urfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Prof. Mithat Sancar, Abdullah Öcalan ile PKK yöneticileri arasında İmralı’da yapıldığı iddiasıyla son haftalarda çeşitli mecralarda yayımlanan görüşme notlarının dayandırıldığı görüşmenin gerçek olmadığını söyledi:

Sancar, görüşmenin Öcalan ve PKK adına yapılan açıklamalarla ve devlet yetkililerince de yalanlandığını hatırlattı.

Solfasol'un haberine göre, Sancar bununla birlikte görüşme ile iletişim arasında bir ayrım yaptı. Öcalan ve Kandil yöneticileri arasında iddia edildiği biçimde bir görüşme olmadığını, ancak ihtiyaç duyulduğunda Öcalan’ın mesajlarının muhataplarına ulaştırıldığını söyledi. Halep kuşatması sırasında ve daha önceki bazı aşamalarda doğrudan mesajların iletildiğini belirten Sancar, ileride başka tür görüşmelerin de yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

“Mutlak şeffaflık hiçbir süreçte olmadı”

Sancar, gerçek İmralı görüşmelerinin tüm içeriğinin kamuoyuna açıklanmasının ise sürecin işleyişiyle bağdaşmayacağını söyledi. Görüşmelerin bazen üç, bazen beş saat sürdüğünü belirten Sancar, her konuşulanın açıklanamayacağını, dünyadaki benzer süreçlerde de “mutlak şeffaflık” bulunmadığını söyledi.

Sancar ayrıca Öcalan’ın kamuoyuyla doğrudan temas kurabilmesinin yolunun açılmasını istedi. Gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler ve sivil toplum temsilcilerinin Öcalan’la görüşebilmesini savundu; ancak gazetecilerin İmralı’ya gitmesine ilişkin şu anda somut bir plan bulunmadığını belirtti.

Öcalan’ın İmralı’daki yeri değişmedi

Sancar, Öcalan’ın İmralı’da yeni bir yerleşkeye taşındığı yönündeki haberleri de doğrulamadı. Heyetin Öcalan’la öncekinden daha geniş bir salonda görüştüğünü, ancak kaldığı yerin değişmediğini söyledi:

“Biz görüşmelerimizi evet farklı, daha geniş bir salonda yapıyoruz ama Sayın Öcalan eski yerinde kalmaya devam ediyor.”

Bu bilgi hem Solfasol hem T24'ün toplantı kayıtlarında yer aldı. Sancar, sürecin ilerleyen aşamalarında Öcalan’ın çalışma koşullarının değiştirilmesinin, yeni bir sekretarya veya çalışma arkadaşlarının görevlendirilmesinin gündeme gelebileceğini de belirtti.

Yeni çağrı yok, Öcalan’ın görevi de henüz kesinleşmedi

Sancar, Öcalan’ın yeni bir silah bırakma çağrısı yapacağı yönündeki haberleri de doğrulamadı. Son İmralı görüşmesinde böyle bir karar alınmadığını, ilerleyen aşamalarda ihtiyaç doğması halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. ANKA da Sancar'ın açıklamalarına ilişkin haberinde bu bilgiye yer verdi.

Sancar’ın verdiği bir başka önemli bilgi, Öcalan’ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Kurulu’nda görev almasının henüz kararlaştırılmamış olması. Sancar, DEM Parti İmralı Heyeti'nin beklentisinin Öcalan’ın süreçte “etkili, aktif ve tanımlanmış” bir rol üstlenmesi olduğunu, ancak kararı Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun vereceğini söyledi.

Bu açıklama, Pervin Buldan’ın daha önce Öcalan’ın alt kurullarda görev alacağı yönündeki sözlerine de açıklık getiriyor: Heyetin beklentisi bu yönde, ancak 26 Ağustos itibarıyla verilmiş ve ilan edilmiş bir görev kararı yok.

Silah bırakma planının ayrıntıları heyette yok

Sancar, silahların hangi takvim ve yöntemle tamamen bırakılacağı konusunda heyetin elinde ayrıntılı bilgi bulunmadığını da söyledi. Devlet ile örgüt arasında doğrudan veya Öcalan üzerinden temasların bulunabileceğini belirten Sancar, çalışmaların sürdüğünü ancak ayrıntılarının kendilerinde olmadığını bildirdi. Kısa süre içinde hem devlet hem örgüt tarafından resmî açıklamalar yapılmasını beklediğini söyledi.

Yasanın ceza ve infaz hükümlerinin uygulanabilmesi için de silahsızlanmaya ilişkin teyit ve tespit kararının beklendiğini belirten Sancar, kararın ardından uygulama aşamasına geçileceğini söyledi.

Demirtaş yasa kapsamında

Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş’ın 7595 sayılı yasadan yararlanıp yararlanamayacağı tartışmasına da açık yanıt verdi:

“Bu yasa net bir şekilde Demirtaş’ı kapsıyor.”

Ancak Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için çerçeve yasanın uygulanmasını beklemeye gerek olmadığını, mevcut AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi. Osman Kavala ve Can Atalay’ı da anarak, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının kişi ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kışanak: İki ay içinde uygulamaya geçilebilir

Gültan Kışanak ise gerekli mekanizmaların hızla kurulması halinde yasanın iki ay içerisinde uygulanabilir hale gelebileceğini söyledi. Kışanak’ın açıklamalarına toplantıya katılan Solfasol ve ANKA'nın haberlerinde yer verildi.

Kışanak, düzenlemenin yalnızca silah bırakarak dönecek PKK mensupları ve cezaevindekiler açısından değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Son 50 yılda PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla açılmış “on binlerce, hatta yüz binlerce” soruşturma ve dava bulunduğunu; soruşturma veya kovuşturması süren, tutuksuz yargılanan, hükmü ertelenen ya da yurt dışında bulunan kişilerin de düzenlemeden etkilenebileceğini belirtti.

Kışanak, hasta tutuklu ve hükümlülerin ise yeni yasanın uygulanmasını beklemeden tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Arkaş hasta mahpus örneğini anlattı

Çetin Arkaş bu konuda 75 yaşındaki Mehmet Sait Yıldırım’ın durumunu anlattı. Arkaş’ın verdiği bilgiye göre 30 yıllık cezasını tamamlamasına rağmen tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından ertelenen Yıldırım, yeniden kurul karşısına çıkarıldığı gün hücresinde kalp krizi geçirdi; hastaneye kaldırılarak iki stent takıldı.

TAHLİYESİ ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELENDİ Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım kalp krizi geçirdi

Solfasol'un haberine göre, Arkaş ayrıca 2015-2023 arasındaki çatışmalarda öldüğü halde kimlikleri ancak son dönemde belirlenebilen “yüzlerce” PKK mensubu bulunduğunu söyledi. Yeni yasa sonrasında çocuklarının eve dönmesini bekleyen bazı ailelere ölüm haberlerinin şimdi ulaştırıldığını anlattı.

"Silahszılanma ve demokratikleşme sıraya sokulmasın"

Toplantının daha genel siyasi değerlendirmelerinde Sancar, silahsızlanmanın Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşmeyle birlikte yürütülmesini; Kışanak basın ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve kayyım uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yeni anayasa beklenmeden yapılmasını savundu. Arkaş ise sürecin henüz geri dönüşsüz noktaya ulaştığını söyleyemeyeceğini belirterek yürütücülere “aceleci olmadan hızlı davranma” çağrısı yaptı.

(AEK)