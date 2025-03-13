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Yayın Tarihi: 13 Mart 2025 12:41
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2025 16:52
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Sancaktepe Belediyesi'nden köpek ölümleriyle ilgili açıklama

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin: “Veteriner İşleri Şefliğinde görevli üç personel tedbiren açığa alınmış olup, gerekli inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sancaktepe Belediyesi'nden köpek ölümleriyle ilgili açıklama
Videodan ekran görüntüsü.

İstanbul Sancaktepe’de, dün (12 Mart) Mustafa Karaşahin İlkokulu önündeki çöp konteynerinde ölü köpekler bulundu. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hayvan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülmesini “Sabah doyurduğumuz köpekleri akşam çöpte ölü bulduk,” diye duyurdu.

Gelen tepkilerin ardından, CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bugün konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Olayın takipçisi olacağız”

Yeğin'in açıklaması şöyle:

“Değerli Komşularımız, 12.03.2025 tarihinde belediyemiz sınırları içerisinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Veteriner İşleri Şefliğinde görevli üç personel tedbiren açığa alınmış olup, gerekli inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir. 

“Can dostlarımızı kaybetmiş olmaktan duyduğumuz derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, söz konusu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” (DT/TY)

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