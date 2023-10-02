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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 08:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 08:42
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Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam

Sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam yapıldı. Konut tarifesinde ise bir değişiklik yapılmadı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/sanayide-kullanilan-dogal-gaza-yuzde-20-zam.jpg

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), internet sitesinden Ekim ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosunu açıkladı.

Ekim itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine bu ay uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. (AS)

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