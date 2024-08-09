ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 13:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 13:36
1 dk Okuma

Sanayi üretimi 16 ayın en düşük seviyesinde

Sanayi üretim endeksi Haziran’da aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 4,7 azaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sanayi üretimi 16 ayın en düşük seviyesinde
Fotoğraf: Kıvanç Özvardar / ILO

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran’a ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretim endeksi, Haziran’da aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 4,7 daraldı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri arasındaki imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

Yıllık bazda ise imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 daraldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları(%), Haziran 2024

(HA)

Sanayi Üretim Endeksi
Sayfa Başına Git