Sanayi üretimi 16 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran’a ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretim endeksi, Haziran’da aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 4,7 daraldı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri arasındaki imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

Yıllık bazda ise imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 daraldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları(%), Haziran 2024

(HA)