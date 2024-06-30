Sanayi tüpü patladı 5 kişi öldü

İzmir'de Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan lokantada öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelerde 3 kişinin öldüğü anlaşıldı

İzmir Valisi Elban olayla ilgili yaptığı açıklamada ölü sayısını 4 olarak belirtti; Elban, "Bugün 14.43 itibarıyla binanın alt katında yer alan şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda yaralımız da var. Kendi imkanlarıyla hastaneye gidenler de olduğu için detaylı sayıyı birazdan vereceğiz. Cadde üzerinde bulunan 11 binadan tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde ise cephelerde cam kırıkları ve çerçevelerde zararlar oluşmuş durumda." dedi.

İş yerinde tadilat olup olmadığının sorulması üzerine Elban, tadilat olmadığını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 5 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıklarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kazayı araştırmak için müfettiş görevlendirdiklerini duyurdu.

(Mİ)