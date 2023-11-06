Sanatta sansür ve otosansür konuşulacak

PAINTelling ekibi ve Susma Platformu işbirliğinde "Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü ve Kolektif Mücadele: Kazanımlar, Kayıplar ve Bize Kalan Miras" düzenleniyor.

Yarın (7 Kasım) Müze Gazhane T Atölye'de Türkiye'nin kültürel üretim sahnesinde sansür ve otosansürün etkileri incelenecek. Panelde, alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, sansür mekanizmalarını ve farklılaşan noktalarını incelerken, bu olguların nedenlerini ve sanatçıların eserlerine olan sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini anlamaya çalışacaklar.

Konuşmacılar:

Susma Platformu Proje Asistanı, Alara Sert

Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü, Yeşim Girgin

Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV) Genel Sekreteri-Yönetmen, Aydın Sayman

Program aşağıdaki gibidir: