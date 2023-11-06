Sanatta sansür ve otosansür konuşulacak
PAINTelling ekibi ve Susma Platformu işbirliği ile düzenlenen panel, Müze Gazhane T Atölye'de.
PAINTelling ekibi ve Susma Platformu işbirliğinde "Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü ve Kolektif Mücadele: Kazanımlar, Kayıplar ve Bize Kalan Miras" düzenleniyor.
Yarın (7 Kasım) Müze Gazhane T Atölye'de Türkiye'nin kültürel üretim sahnesinde sansür ve otosansürün etkileri incelenecek. Panelde, alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, sansür mekanizmalarını ve farklılaşan noktalarını incelerken, bu olguların nedenlerini ve sanatçıların eserlerine olan sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini anlamaya çalışacaklar.
Konuşmacılar:
- Susma Platformu Proje Asistanı, Alara Sert
- Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü, Yeşim Girgin
- Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV) Genel Sekreteri-Yönetmen, Aydın Sayman
Program aşağıdaki gibidir:
- 13:00-13:30: Kayıt ve Açılış Konuşmaları
- 13:30-14:45: Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü ve Kolektif Mücadele: Kazanımlar, Kayıplar ve Bize Kalan Miras
- 15:00-16:00: Açık Oturum - Kapanış (AÖ)