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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 13:06
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 13:13
1 dk Okuma

Sanatta sansür ve otosansür konuşulacak

PAINTelling ekibi ve Susma Platformu işbirliği ile düzenlenen panel, Müze Gazhane T Atölye'de.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/sanatta-sansur-ve-otosansur-konusulacak.jpg

PAINTelling ekibi ve Susma Platformu işbirliğinde "Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü ve Kolektif Mücadele: Kazanımlar, Kayıplar ve Bize Kalan Miras" düzenleniyor.

Yarın (7 Kasım) Müze Gazhane T Atölye'de Türkiye'nin kültürel üretim sahnesinde sansür ve otosansürün etkileri incelenecek. Panelde, alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, sansür mekanizmalarını ve farklılaşan noktalarını incelerken, bu olguların nedenlerini ve sanatçıların eserlerine olan sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini anlamaya çalışacaklar.

Konuşmacılar:

  • Susma Platformu Proje Asistanı, Alara Sert
  • Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü, Yeşim Girgin
  • Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV) Genel Sekreteri-Yönetmen, Aydın Sayman

Program aşağıdaki gibidir:

  • 13:00-13:30: Kayıt ve Açılış Konuşmaları
  • 13:30-14:45: Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü ve Kolektif Mücadele: Kazanımlar, Kayıplar ve Bize Kalan Miras
  • 15:00-16:00: Açık Oturum - Kapanış (AÖ)
otosansür sanat ve sansür
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