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Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 11:27
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 11:29
3 dk Okuma

Sanatçılardan sokakta yaşayan hayvanlar için çağrı: Yaşatacağız

“Umutluyuz, çünkü biliyoruz ki onlar bir avuç, biz milyonlarız!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sanatçılardan sokakta yaşayan hayvanlar için çağrı: Yaşatacağız
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Aralarında Algı Eke, Aslı Tohumcu, Banu Kanıbelli, Barış Atay, Bennu Yıldırımlar, Cenk Erdem, Deniz Tekin, Ferhat Tunç, Kalben, Teoman, Siya Siyabend, Nazlı Bulum, Nebil Özgentürk, Nergis Öztürk, Nilüfer Verdi, Oya Baydar, Pınar Aydınlar, Sema Kaygusuz, Sevin Okyay, Sibel Köse, Sinan Çalışkanoğlu, Tilbe Saran, Tolga Sağ ve Yasemin Göksu gibi oyuncu, müzisyen, yazar ve yönetmenlerin de bulunduğu 175 sanatçı ve edebiyatçı, kamuoyunda “katliam yasası” olarak da adlandırılan ve sokakta yaşayan hayvanların toplatılmasıyla öldürülmesini amaçlayan yasaya karşı 29 Eylül’de düzenlenecek mitinglere destek açıklaması yaptı.

Mitinglerin İstanbul ayağı “Yaşatacağız Platformu” öncülüğünde Yaşam İçin Yasa, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun ortak çağrısıyla yapılıyor.

Ankara ve İzmir’de ise eş zamanlı olarak hayvan hakları inisiyatifleri ve emek örgütleri tarafından mitingler gerçekleştiriliyor.

29 Eylül Pazar günü İstanbul Maltepe’de gerçekleşecek miting için 16.00’da Süreyya Plajı durağı önünde buluşacak olan binlerce kişi miting alanına hep birlikte yürüyecek. Miting, yürüyüşün ardından, 17.00’de başlayacak.

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“29 Eylül’de buluşalım”

Sanatçılar ve edebiyatçılar, yaptıkları çağrıda şöyle seslendi:

“Katliam yasasına karşı güçlü bir ses çıkarmak, hep beraber ‘Yaşatacağız!’ demek için 29 Eylül’de buluşalım.

30 Temmuz 2024’te, Meclis en karanlık günlerinden birini yaşadı. Halkın büyük çoğunluğunun itirazına rağmen, sokaklarda yaşayan hayvanları toplama kamplarına kapatmayı ve katletmeyi amaçlayan yasa değişikliği Meclis’te kabul edildi. O günden beri Türkiye’nin dört bir yanından katliam haberleri geliyor ve ne yazık ki bunlar, yasanın sadece küçük bir provası.

Oysa toplumun çoğunluğu, yüzlerce yıldır yaşam alanlarımızı paylaştığımız hayvan dostlarımızın toplama kamplarına kapatılmasına ve katledilmesine karşı. Hayvan hakkı savunucuları ve uzmanlar, yapılması gerekenin kedi köpek üretiminin ve ticaretinin durdurulması ve 'kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' modelinin uygulanması olduğunu yıllardır yüksek sesle savunuyor. Türkiye’de çoğunluk, Anayasa Mahkemesinden, daha fazla kayıp yaşanmadan önce bu utanç verici yasayı iptal etmesini bekliyor.

Bu bir yaşam hakkı meselesi. Kadınların, çocukların, göçmenlerin ve LGBTİ+‘ların yaşam hakkı mücadelesinde olduğu gibi, hayvan dostlarımızın yaşam hakkını savunmak için de birlikteliğimiz ve dayanışmamız hayati önem taşıyor.

Bu sorumlulukla, hayvan dostlarımızın ve tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmak için herkesi 29 Eylül saat 17.00’de Maltepe’de gerçekleşecek ‘Yaşatacağız’ Mitingi’ne davet ediyoruz. İstanbul'la eş zamanlı olarak İzmir’de ve Ankara'da da yapılacak olan mitinglere ve belki de bu çağrıyla umutlanarak ülkenin başka illerinde de örgütlenecek eylemlere katılımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dayanışmanın gücünü hissetmek ve katliam yasasına karşı sesimizi çok daha gür çıkarmak, ‘Yaşatacağız!’ demek için 29 Eylül’de hep beraber olalım.

Umutluyuz, çünkü biliyoruz ki onlar bir avuç, biz milyonlarız!”

Yaşatacağız Platformu, bu çağrıya imza vermek isteyen sanatçıları bu formu doldurmaya davet ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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