ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:13 21 Ocak 2026 16:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 16:36 21 Ocak 2026 16:36
Okuma Okuma:  2 dakika

Sanatçılardan 'Rojava' tepkisi: "Ya direnenlerin yanında saf tutulacak ya HTŞ çetelerinin"

MKM’de açıklama yapan sanatçılar ve kültür kurumları,  “Barış umudu gözlerimizin önünde kurşunlanmaya çalışılırken sessizlik suça ortaklıktır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sanatçılardan 'Rojava' tepkisi: "Ya direnenlerin yanında saf tutulacak ya HTŞ çetelerinin"

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) öncülüğünde çok sayıda sanatçı ve kültür kurumu, Heyet Tahir Şam'ın (HTŞ) Rojava’ya dönük saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Nusaybin’de nöbetin ikinci günü: "Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadık"
Nusaybin’de nöbetin ikinci günü: "Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadık"
21 Ocak 2026

MKM binasında yapılan açıklamanın Kürtçesini MKM çalışanı Mizgin Duruk, Türkçesini ise Taylan Kesanbilici okudu.

"Sessizlik suça ortak olmaktır"

MA'nın aktardığına göre Kesanbilici, HTŞ’nin Rojava’yı hedef alarak "enfal" ilan ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Kobani zaferini hazmedemeyenler yeniden sahnede. Kürt halkı yangının orta yerinde kazanımlarını canı pahasına savunuyor. DAİŞ artığı kravatlı sözde temsilciler ve sokaklardaki çeteleri kandan besleniyor. Dünya kamuoyunu medya eliyle yanıltmak isteseler de yaşananlar katliam pratiğidir. Sessizlik ise suça ortak olmaktır.

Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"
Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"
20 Ocak 2026

"Ya direnenlerin tarafı ya da HTŞ'nin"

"Uzun cümlelerin anlamını yitirdiği yerdeyiz" diyen Kesanbilici, "Özgürlük, demokrasi ve barış temelli bir yaşam talep eden halklar kuşatma altında. Yalnızca Kürtler değil Suriye de yaşayan tüm halklar tehdit altında. Seçenekler açıktır ya direnenlerin yanında saf tutulacak ya HTŞ çetelerinin" sözleriyle tepki gösterdi.

"Kadın devriminin kalesi"

Sanatçılar, açıklamanın sonunda şu çağrıyı yaptı:

"Şimdi duygu aklın en kıymetli yoldaşıdır. Kolektif hareket etmenin, cesaretle savunmanın vaktidir. Özellikle sanatçı dostlarımıza ve tüm demokratik kamuoyuna sesleniyoruz; Rojava’nın sesine ses katalım, insanlığın başına bela bu barbarlığın karşısına dikilelim, cüretimiz savaş çığırtkanlarına ders olsun. Barış umudu gözlerimizin önünde kurşunlanmaya çalışılırken, yaşamı savunmak hepimiz için sorumluluktur. Rojava kadın devriminin kalesidir. Çağrımızın tüm dostlarımızda karşılık bulacağına inanıyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mezopotamya Kültür Merkezi MKM Taylan Kesanbilici Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git