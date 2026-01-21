Sanatçılardan 'Rojava' tepkisi: "Ya direnenlerin yanında saf tutulacak ya HTŞ çetelerinin"

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) öncülüğünde çok sayıda sanatçı ve kültür kurumu, Heyet Tahir Şam'ın (HTŞ) Rojava’ya dönük saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

MKM binasında yapılan açıklamanın Kürtçesini MKM çalışanı Mizgin Duruk, Türkçesini ise Taylan Kesanbilici okudu.

"Sessizlik suça ortak olmaktır"

MA'nın aktardığına göre Kesanbilici, HTŞ’nin Rojava’yı hedef alarak "enfal" ilan ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Kobani zaferini hazmedemeyenler yeniden sahnede. Kürt halkı yangının orta yerinde kazanımlarını canı pahasına savunuyor. DAİŞ artığı kravatlı sözde temsilciler ve sokaklardaki çeteleri kandan besleniyor. Dünya kamuoyunu medya eliyle yanıltmak isteseler de yaşananlar katliam pratiğidir. Sessizlik ise suça ortak olmaktır.

"Ya direnenlerin tarafı ya da HTŞ'nin"

"Uzun cümlelerin anlamını yitirdiği yerdeyiz" diyen Kesanbilici, "Özgürlük, demokrasi ve barış temelli bir yaşam talep eden halklar kuşatma altında. Yalnızca Kürtler değil Suriye de yaşayan tüm halklar tehdit altında. Seçenekler açıktır ya direnenlerin yanında saf tutulacak ya HTŞ çetelerinin" sözleriyle tepki gösterdi.

"Kadın devriminin kalesi"

Sanatçılar, açıklamanın sonunda şu çağrıyı yaptı:

"Şimdi duygu aklın en kıymetli yoldaşıdır. Kolektif hareket etmenin, cesaretle savunmanın vaktidir. Özellikle sanatçı dostlarımıza ve tüm demokratik kamuoyuna sesleniyoruz; Rojava’nın sesine ses katalım, insanlığın başına bela bu barbarlığın karşısına dikilelim, cüretimiz savaş çığırtkanlarına ders olsun. Barış umudu gözlerimizin önünde kurşunlanmaya çalışılırken, yaşamı savunmak hepimiz için sorumluluktur. Rojava kadın devriminin kalesidir. Çağrımızın tüm dostlarımızda karşılık bulacağına inanıyoruz."

