Sanatçılar ‘barışı toplumsallaştırmak’ için buluşuyor

Sanatçılar, gazeteciler, yazarlar ve aktivistler çözüm süreci ve barış görüşmelerine ilişkin gündemle bir araya gelecek. "Barışı toplumsallaştırmak" temalı buluşma 20 Eylül Cumartesi günü Eyüp Sultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 11.00 – 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

EŞİK: Kadınların barış süreçlerine katılması tercih değil, zorunluluktur

Etkinliğin ayrıntılı programı şöyle:

1. Oturum: Dünyada Barış Süreci Deneyimleri ve Türkiye Cezasızlık Politikaları / Moderatör: Ersin Umut Güler

Dünyada Barış ve Müzakere Deneyimleri - Metin Yeğin

Dünya Deneyimlerinde Toplumsal Cinsiyet - Ruken Ay Adın

Geçmişle Yüzleşme Davaları: Bir Cezasızlık Pratiği - Burcu Karakaş

ARA (12.30-13.30)

2. Oturum: 2013 - 2015 Çözüm Sürecinden Bugüne / Moderatör: Ahmet Güneş

Bir Özgürleşme Stratejisi Olarak Barış;1993’den Bugüne Barış Süreçleri; Ne Getirdi Ne Götürdü? - Yüksel Genç

Medya Kürt meselesiyle barışabilir mi; ne oldu, ne olabilir ? - Candan Yıldız

Savaş ve Barış Denkleminde Saha Gazeteciliği - Abdurrahman Gök

ARA (15.00-15.30)

Forum: Barışın Toplumsallaşmasında Sanatın ve Sanatçının Rolü - Moderatör: Sevinç Koçak

(NÖ)