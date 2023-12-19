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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 09:21
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 10:20
5 dk Okuma

İMZA KAMPANYASI

"Sanatçı ve yazarlardan çağrı: Yılmaz Güney yeniden yargılansın

Ali Sürmeli, Barış Atay, Halil Ergün, Nur Sürer, Caner Cindoruk, Şiwan Perver, Deniz Türkali, Ece Temelkuran, Füsun Demirel, Haluk Tolga İlhan, İsmail Hacıoğlu, İlkay Akkaya, Kerem Fırtına’nın da aralarında olduğu sanatçı ve yazarlar, Yılmaz Güney’in yeniden yargılanması talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/19/sanatci-ve-yazarlardan-cagri-yilmaz-guney-yeniden-yargilansin-2.jpg

Türkiye’den 200’ü aşkın sanatçı ve yazar, senarist, yönetmen ve aktör Yılmaz Güney’in hakim Sefa Mutlu’yu öldürmekten yargılandığı davanın yeniden görülmesini talep etti.

Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney ve çocukları Yılmaz ve Güney Pütün adına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatları Bişar Abdi Alınak, hakim Sefa Mutlu’nun Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyündeki mezarının açılmasını ve Güney’in yeniden yargılanmasını talep etmişti.

İmza kampanyasına destek veren isimler arasında, Ali Sürmeli, Barış Atay, Halil Ergün, Nur Sürer, Caner Cindoruk, Şiwan Perver, Sırrı Süreyya Önder, Deniz Türkali, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Ece Temelkuran, Füsun Demirel, Haluk Tolga İlhan, Meli Bendeli, İsmail Hacıoğlu, İlkay Akkaya, Gülten Kaya, Kerem Fırtına da bulunuyor.

“Gerçekler açığa çıksın”

Söz konusu imza kampanyasında imzacı isimler şöyle seslendi:

*Senarist, yönetmen ve aktör Yılmaz GÜNEY'e yönelen saldırılara dayanak edilen "Yumurtalık olayı" na ilişkin ailenin avukatlarının yeniden yargılama ve fethi kabir talebinden ve gerekçelerinden kamuoyu aracılığı ile bilgi sahibi olduk.

*Ülkenin dört bir yanında yüzbinlerce yoksul insanlarını sinemayla, dünya sinemasını ise ülke sinemasının gururla andığı eserleriyle buluşturan Yılmaz Güney’in ve ailesinin nefret söylemleriyle hedef alınmasını, bu ülkede sanata değer ve emek veren bizler üzüntüyle karşılamaktayız.

*Vuku bulduğu ilk günden beri siyasetin ve medyanın konusu olan bu hadiseye ilişkin iddialar ve yeni bulgular avukatları aracılığı ile son derece ciddiyetle ve detaylandırılmış şekilde yargıya tekrar taşınmıştır. Bu sebeple yıllardır aydınlatılamayan şüphelerin, afaki tartışmalara bırakılamayacağı, adli bulgular ve yeni deliller üzerinden bilimsel değerIendirmelerin yapılması gerekliliği zaruri bir hal almıştır.

*Biz aşağıda imzası bulunan sanatçılar yalnızca Güney ve ailesinin değil sanata emek verenler özelinde herkesin hukuki güvence ve lekelenmeme hakkına sahip olduğunun teminatının bu hususun yeniden yargılama ve bilimsel bir araştırma ile çözümlenmesi olacağı kanaatindeyiz.

*Aile ve avukatlarının talebinin kabul edilmesi temennimizi kamuoyu ile paylaşır, bu sürecin ülke sanat ve fikir tarihindeki önemini vurgulamak isteriz.

*Terazi kurulsun ve yeniden yargılama yapılarak gerçekler aydınlansın.

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İmzacı  isimler: Adil Okay (Yazar), Adnan Tataroğlu (Fotograf sanatçısı),  Ahmet Aksel, Ahmet Ümit (Şair – Yazar), Ahu Öztürk (Yönetmen), Alaettin Bahçekapılı (Yazar), Ali Fuat Onan (Oyuncu), Ali Papur (Müzisyen), Ali Sürmeli (Sinema Oyuncusu) , Aliye Özlü (Yazar) , Aliye Tuzun (Yapımcı), Arzu Okay (Oyuncu), Avni Sağlam (Müzisyen), Aydın Bulut (Yönetmen), Aydın Sayman (Yönetmen), Ayla Yılmaz (Müzisyen), Bahariye Alpman (Müzisyen), Banu Bozdemir (Sinema Yazarı) , Baran Bozyel (Müzisyen), Baran Seyhan (Yönetmen), Barbaros Şansal (Moda Tasarımcısı), Barış Atay (Oyuncu/Siyasetçi) , Barış Dinçel (Oyuncu), Beksav-Grup Vardiya (Müzisyen) , Biket İlhan (Yönetmen), Burhan Karacan (Müzisyen), Bülent Emrah Parlak (Oyuncu), Bülent Keser (Oyuncu), Bülent Pelit (Oyuncu),  Cahit Berkay (Müzisyen), Can Ersal (Mimar-Ressam), Caner Cindoruk (Oyuncu), Caner Ural (Sinema Yazarı), Cezmi Ersöz (Oyuncu), Cihan Çelik (Müzisyen), Ciwan Haco (Müzisyen), Demir Keskin (Yönetmen, Deniz Barut (Oyuncu) , Deniz Türkali (Oyuncu -Müzisyen), Ece Temelkuran (Yazar), Emrah Karaca Müzisyen, Emrah Dönmez (Kurgu Yapımcısı), Ercan Aydın (Müzisyen), Ercan Bingöl (Müzisyen), Erdal Bayrakoğlu (Müzisyen), Erdinç Duman (Müzisyen), Erol Arslan (Şair) , Ersin Korkut (Oyuncu), Eylem Eğin (Müzisyen), Fereç Ezda Çelik (Yönetmen), Fırat Gürsoy (Senarist), Füsun Demirel (Oyuncu), Galip Görür (Oyuncu) , Göksel Tuzun (Yapımcı), Grup İsyan Ateşi (Müzisyen), Gül Şimşek (Müzisyen), Grup Yorum (Müzisyen) , Gülay (Müzisyen) , Gülten Kaya, Hakan Yaşar (Ressam), Halide Yıldırım(Şair -Editör), Halil Ergün (Oyuncu), Halil Yıldız (Prodüktör/Müzisyen) , Haluk Tolga İlhan (Müzisyen), Hasan Ali Sezer (Müzisyen), Hasan Yıldız (Müzisyen), Hatice Özbay (Gazeteci- Yazar) , Havanur Karabulut (Müzisyen, Hayri Yetik (Şair-Yazar) , Heja Netirk (Müzisyen), Hüseyin Turan (Müzisyen), Hüsnü Yıldız (Müzisyen), Işıl Özgentürk (Yönetmen), İlkay Akkaya (Müzisyen), İnci Pamirtan (Yönetmen), İsmail Hacıoğlu (Oyuncu), İsmail Özdilek (Köşe Yazarı), Kadir Demir (Müzisyen), Kazım Taşkın , Kenan Yersiz (Müzisyen), Kerem Fırtına (Oyuncu), Korhan Yurtsever (Yönetmen) , Korkut Akın (Yönetmen – Yazar), Kutsal Evcimen (Müzisyen), Levent Kaçar (Yazar- Belgesel Yapımcısı), Levent Üzümcü (Oyuncu) , Mahmut Wenda Koyuncu (Yapımcı) , Mazlum Zeynel (Müzisyen), Mehmet Altun (Yazar), Mehmet Erbil (Tiyatro -Yazar), Mehmet Koç (Müzisyen), Mehmet Ülker (Müzisyen), Meli Bendeli (Oyuncu), Melih Biçer (Müzisyen), Menderes Samancılar (Tiyatro ve Sinema oyuncusu), Metin Avdaç (Yönetmen), Metin Yeğin (Yazar), Mikail Değirmenci (Müzisyen) , Murat Güler (Müzisyen), Murat Muslu (Oyuncu), Murat Tolga Şen (Sinema Yazarı) , Muzaffer Gezer (Şair), Müjde Ar (Tiyatro ve sinema oyuncusu) , Nebahat Çehre (Oyuncu), Necla Demirci (Yönetmen), Necmettin Çobanoğlu (Oyuncu) , Neslihan Acar (Oyuncu), Nur Sürer (Oyuncu) , Nurettin Güleç (Müzisyen), Orhan Aydın (Tiyatro oyuncusu) , Osman Bozkurt (Fotoğraf Sanatçısı), Ömer Uğur (Yönetmen), Önder Esmer (Yönetmen), Özcan Öztürk , Özgür Başkaya (Tiyatro yönetmeni), Özgür Zeybek (Yazar), Özkan Binol (Sinema Yazarı), Özlem Gerçek (Müzisyen, Pınar Aydınlar (Müzisyen) , Pınar Kula ( Yönetmen yardımcısı), Ramazan Akboğa (Oyuncu), Rıza Sönmez (Oyuncu)Rutkay Aziz (Oyuncu) , Sami Aydoğan (Yazar), Sarp Kuray (Yönetmen Yardımcısı- Koordinatör), Sayım Çınar (Sinema Yazarı), Sedef Avcı (Oyuncu), Semyani Perizade (Müzisyen) , Serap Ogan Eren (Oyuncu), Sercihan Alioğlu (Sinema Oyuncusu) , Serhad Raşa (Müzisyen), Serhat Çarmıha (Müzisyen), Sevim Eren (Müzisyen), Seyfettin Araç (Yazar), Sırrı Süreyya Önder (Yönetmen-Siyasetçi) , Sibel Özbudun (Araştırmacı- Yazar) , Sinan Güngör (Müzisyen), Songül Bulur (Müzisyen), Stare Yıldırım (Yönetmen), Suat Kaya (Müzisyen), Suat Suna(Oyuncu) , Suat Usta (Oyuncu) Suavi (Müzisyen- Söz Yazarı), Şanar Yurdatapan ( Besteci -Söz Yazarı) , Şenol Akdağ (Müzisyen), Şevin (Müzisyen) , Şiwan Perver (Müzisyen) , Tamer Levent (Oyuncu), Taner Cindoruk (Oyuncu) , Tara Mamedova (Müzisyen), Hüseyin Tabak (Yönetmen ), Taner Güven , Taner Özdemir (Müzisyen), Tarık Günlü (Senarist- Yönetmen Yardımcısı), Temel Demirer (Araştırmacı- Yazar) , Tuğrul Tülek (Oyuncu), Tuna Arman (Oyuncu), Ufuk Demirbilek (Sinema-Televizyon Sendikasi Yönetim Kurulu Başkanı) , Yakup Akdemir (Yazar ve kuru yaprak oyma sanatçısı) , Yalçın Dönmez (Müzisyen), Yasemin Arikan , Yasemin Yalçın (Oyuncu), Yaşar Gündem (Tiyatro oyuncusu), Yaşar Seyman (Yazar-Ankara PEN Temsilcisi) , Yavuz Ekinci (Yazar), Yüksel Aksu (Yönetmen), Zafer Ayden (Yazar) , Zafer Doruk (Yazar) , Zafer Yılmaz (Oyuncu)

(EMK)

Yılmaz Güney Bişar Alınak Sefa Mutlu Sirri Sureyya Onder Sırrı Süreyya Önder Kerem Fırtına Meli Bendeli
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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2 Temmuz 2022
/yazi/yilmaz-guney-ahmed-arif-ve-264005
49 YIL SONRA DAVA DOSYALARI İNCELENDİ
Yılmaz Güney’in ailesi mahkemeye başvurdu: Sefa Mutlu’nun mezarı açılsın
27 Kasım 2023
/haber/yilmaz-guneyin-ailesi-mahkemeye-basvurdu-sefa-mutlunun-mezari-acilsin-288469
Kayyım Yılmaz Güney Sineması'nı süs havuzuna çeviriyor
20 Eylül 2020
/haber/kayyim-yilmaz-guney-sinemasi-ni-sus-havuzuna-ceviriyor-231228
Yılmaz Güney'in Yol'u Lizbon'dan Geçecek
9 Eylül 2018
/yazi/yilmaz-guney-in-yol-u-lizbon-dan-gececek-200617
‘Rê’ya Yılmaz Guneyî wê ber bi Lîzbonê ve biçe
10 Îlon 2018
/haber/re-ya-yilmaz-guneyi-we-ber-bi-lizbone-ve-bice-200643
BİR DEVRİMCİ SANATÇININ BİLİNMEYENLERİ
“Yılmaz Güney ile Paris’te İki Yıl”(*)
16 Ocak 2021
/yazi/yilmaz-guney-ile-paris-te-iki-yil-237659
49 YIL SONRA YÜKSELEN TALEP
Danış-Beştaş: Yılmaz Güney davası yeniden görülsün
30 Kasım 2023
/haber/danis-bestas-yilmaz-guney-davasi-yeniden-gorulsun-288681
MURAT TÜRKER YAZDI
Yeni Yılmaz Güney projesi IDFA’da
7 Kasım 2020
/yazi/yeni-yilmaz-guney-projesi-idfa-da-233935
FATOŞ GÜNEY ANLATIYOR
"Benden sonra farklı bir Yılmaz Güney oldu"
14 Kasım 2020
/haber/benden-sonra-farkli-bir-yilmaz-guney-oldu-234378
Doğumunun 86. yılında Yılmaz Güney anılıyor
24 Mart 2023
/haber/dogumunun-86-yilinda-yilmaz-guney-aniliyor-276284
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