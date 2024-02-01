ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 16:52
2 dk Okuma

Sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

59 yaşında hayatını kaybeden Gülçin Aksoy, Türkiye’de güncel sanatın öncü isimlerdendi.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
*Tabutun üstüne örtülen sanatçının "Reticulus Volvulus" eseri (Kağıt, tutkal, çizim ve ip dokuma) Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

Güncel sanatçı ve akademisyen Prof. Gülçin Aksoy dün (31 Ocak) İstanbul’da hayatını kaybetti.

Türkiye’de güncel sanatın öncü isimlerinden biri olan Aksoy, iki gün önce kalp krizi geçirmiş ve ardından hastanede tedavi altına alınmıştı. 

59 yaşındaki Aksoy’un cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine sanatçının ailesi ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda sanatçı, gazeteci ve sinemacı katıldı.

Aksoy için yarın (2 Şubat Cuma) saat 14.00'te Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda bir tören düzenlenecek. 

“Evimiz belirli aralıklarla basılırdı”

Aksoy’un 2014 yılında Express’te yayımlanan söyleşisinden bir bölüm:

“Evimiz belirli aralıklarla polisler tarafından basılır, kapılar kırılır, kitaplar çuvala doldurulup götürülürdü. Daha sonra taşındık. 80’lerin sonu, 90’ların başında Umur Apartmanı’na sol eğilimli dernekler, oluşumlar taşınmaya başladı, zamanla bina bu derneklerin toplanma yeri haline geldi. İki ay önce Umur Apartmanı, ne yazık ki, hem de üç dairenin izin vermemesine rağmen yıkıldı. Üstelik yıkanlar da sosyal demokrat! Sergide Umur’un konu edildiği, belgesel olan/olmayan aralığında duran bir video çalışması var. Hepimiz bir hafta tutulduk. Ben yaşlı çocuğuyum, ama babam şık, fit bir adamdı. Nakliyat şirketi vardı, eşraftan, bilinir. Borsalino şapkasıyla gezer. Tam cumhuriyet adamı. Babam gözaltından çıktığında inanamadım. En az on yıl yaşlanmıştı. İşkence görmediğini biliyorum. Orada olmak bile onun için yıkımdı.”

Gülçin Aksoy hakkında

1965 yılında dünyaya gelen sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve "Halı Atölyesi"ni yürütüyordu.

Sanatçı, 1990'ların başından itibaren aktif sanat üretimine devam ediyordu. Kişisel üretimlerinin yanında ‘Atılkunst’ kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer aldı. İstanbul ve Münih’te kişisel sergiler yaptı, yurtiçi ve yurtdışı birçok sergide yer aldı. 

Sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine konumladı.(TY/AÖ)

Sanatçı, akademisyen Gülçin Aksoy hayatını kaybetti
Sanatçı, akademisyen Gülçin Aksoy hayatını kaybetti
31 Ocak 2024
gülçin aksoy
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

diğer yazıları
Mario Levi toprağa verildi
Bugün 13:51
Mario Levi toprağa verildi
Geliyê Godernê’de ekokırım: "Kürdistan’ın en güzel vadilerinden biri yok ediliyor"
31 Ocak 2024
Geliyê Godernê’de ekokırım: "Kürdistan’ın en güzel vadilerinden biri yok ediliyor"
Yerel seçimler ve beşeriyetin 'banileri'
29 Ocak 2024
Yerel seçimler ve beşeriyetin 'banileri'
AKM'deki MİT sergisi, Filistinli çocukların kanlı görüntüleri ve uzay turisti: Yeni Taksim
24 Ocak 2024
AKM'deki MİT sergisi, Filistinli çocukların kanlı görüntüleri ve uzay turisti: Yeni Taksim
Bilim kurgu bölümünde çalışmak isteyenlerin sergisi: Herkes Heyecanlanır Sanmıştım
20 Ocak 2024
Bilim kurgu bölümünde çalışmak isteyenlerin sergisi: Herkes Heyecanlanır Sanmıştım
Sayfa Başına Git