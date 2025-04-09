Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan sanatçı Sevinç Eratalay, Savcılık sorgusunun ardından öğle saatlerinde serbest bırakıldı.

Sanatçı Sevinç Eratalay, 30 Mart 1972'de Tokat'ın, Almus ilçesinin, Kızıldere köyünde devlet güçleriyle çatışmanın ardından 9 arkadaşıyla birlikte ölüdürülen THKP-C lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarının anısına yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle sabah saatlerinde Antalya’daki evinden gözaltına alınmıştı.

Eratalay, kendi sesinden “Mahir’in Türküsü”nün bir bölümüne ve Mahir Çayan portresi taşıyan bir yurttaşın fotoğrafına yer verdiği sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sorgulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşım “THKP-C propagandası” iddiasıyla değerlendirilerek Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından polis sabah erken saatlerde Eratalay’ın evine baskın düzenledi, telefonuna el konulan sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SOL Parti:“Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın

Eratalay’ın gözaltına alınmasına siyasi çevrelerden ve hak örgütlerinden tepki geldi. SOL Parti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" çağrısı yaptı.

Mahir Çayan’ın Adalı şiirine “propaganda” suçlaması

KIZILDERE 49. YIL Mahir Çayan ve arkadaşları karanfillerle anıldı Sevinç Eratalay, özellikle 1980 sonrası dönemde politik ve halk müziği çalışmalarıyla tanınan bir sanatçı. Toplumsal adalet, özgürlük ve eşitlik temalarını sıkça işleyen eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

(EMK)