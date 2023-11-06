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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 12:35
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 15:08
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Sanatçı Orhan Taylan’a veda

Sanatçı, 4 Kasım Cumartesi günü tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle Aşiyan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. 

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan hayatını kaybetti
Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan hayatını kaybetti
4 Kasım 2023

Orhan Taylan, 4 Kasım Cumartesi günü tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. 

Türkiye’nin yakın dönem sanat tarihine ve üretimlerine büyük katkısı olan ve dünyanın pek çok ülkesinde eserleri ödüllendirilen Taylan, Türkiye işçi sınıfının ve 1 Mayıs kutlamalarının sembolü haline gelen 1 Mayıs afişinin de yaratıcısıydı.

82 yaşında hayatını kaybeden Taylan için İstanbul Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, HEDEP Diyarbakır Milletvekili ve gazeteci Cengiz Çandar, sanatçılar Bedri Baykam, Yusuf Taktak, (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yanı sıra sanatçının arkadaşları, DİSK üyeleri, işçiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 

Melek Ulagay Taylan, sanatçının yakın dostu ve sanatçı Yusuf Taktak ile sanatçının oğlu Ferhat Taylan taziyeleri kabul etti.

Taylan'ın mezarına Sarıyer Belediyesi çalışanları ve arkadaşları tarafından onlarca çiçek ekildi ve bırakıldı. 

(TY/AÖ)

orhan taylan cenaze DİSK
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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