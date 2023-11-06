Sanatçı Orhan Taylan’a veda

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle Aşiyan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan hayatını kaybetti

Orhan Taylan, 4 Kasım Cumartesi günü tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Türkiye’nin yakın dönem sanat tarihine ve üretimlerine büyük katkısı olan ve dünyanın pek çok ülkesinde eserleri ödüllendirilen Taylan, Türkiye işçi sınıfının ve 1 Mayıs kutlamalarının sembolü haline gelen 1 Mayıs afişinin de yaratıcısıydı.

82 yaşında hayatını kaybeden Taylan için İstanbul Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, HEDEP Diyarbakır Milletvekili ve gazeteci Cengiz Çandar, sanatçılar Bedri Baykam, Yusuf Taktak, (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yanı sıra sanatçının arkadaşları, DİSK üyeleri, işçiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Melek Ulagay Taylan, sanatçının yakın dostu ve sanatçı Yusuf Taktak ile sanatçının oğlu Ferhat Taylan taziyeleri kabul etti.

Taylan'ın mezarına Sarıyer Belediyesi çalışanları ve arkadaşları tarafından onlarca çiçek ekildi ve bırakıldı.

(TY/AÖ)