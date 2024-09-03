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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 15:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 15:37
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Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

86 yaşındaki sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Çağdaş Türkiye sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bugün Paris'te hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören 86 yaşındaki Güleryüz, Türkiye resim sanatına yaptığı önemli katkılarla tanınıyordu.

Sanatçı, özellikle figüratif eserleri ve güçlü çizgileri ile sanat dünyasında öne çıktı. Sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergi açan Güleryüz'ün eserleri, uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.

"Devlet Sanatçısı" unvanı

1998 yılında, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde aldığı "Devlet Sanatçısı" unvanının iptali için Danıştay'a başvurdu ve 2000 yılında bu unvan geri alındı.

2013'ten itibaren Paris'te yaşamaya başlayan Güleryüz, kurduğu sanat atyölyesinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Güleryüz'ün sanatı, toplumsal eleştiriler ve bireysel özgürlük teması etrafında şekilleniyordu. Eserlerinde sıkça insan figürlerini ve yüz ifadelerini dramatik bir şekilde işleyerek, izleyicilere incelikli duygusal deneyimler sunuyordu. (TY)

Mehmet Güleryüz kimdir?
Mehmet Güleryüz kimdir?
Bugün 15:27
Mehmet Güleryüz (1938) Seni Seviyoruz Tual üzerine yağlıboya 71.00 x 57.00 cm. 2001 İmzalı, Fotoğraf: Artam
Mehmet Güleryüz çağdaş türkiye sanatı çağdaş sanat
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Mehmet Güleryüz kimdir?
Bugün 15:27
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