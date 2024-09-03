Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Çağdaş Türkiye sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bugün Paris'te hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören 86 yaşındaki Güleryüz, Türkiye resim sanatına yaptığı önemli katkılarla tanınıyordu.

Sanatçı, özellikle figüratif eserleri ve güçlü çizgileri ile sanat dünyasında öne çıktı. Sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergi açan Güleryüz'ün eserleri, uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.

"Devlet Sanatçısı" unvanı

1998 yılında, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde aldığı "Devlet Sanatçısı" unvanının iptali için Danıştay'a başvurdu ve 2000 yılında bu unvan geri alındı.

2013'ten itibaren Paris'te yaşamaya başlayan Güleryüz, kurduğu sanat atyölyesinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Güleryüz'ün sanatı, toplumsal eleştiriler ve bireysel özgürlük teması etrafında şekilleniyordu. Eserlerinde sıkça insan figürlerini ve yüz ifadelerini dramatik bir şekilde işleyerek, izleyicilere incelikli duygusal deneyimler sunuyordu. (TY)

Mehmet Güleryüz kimdir?