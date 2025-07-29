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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 17:00
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Sanatçı İnci Batuk Kürkçügil hayatını kaybetti

Kürkçügil, 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30’da Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sanatçı İnci Batuk Kürkçügil hayatını kaybetti
Fotoğraf: Sosyal medya

Fotoğraf, grafik ve seramik alanlarında çalışan sanatçı İnci Batuk Kürkçügil, bugün, İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Kürkçügil’in vefatı, sanat ve yayın camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Sanatçı, 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30’da Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Sanat pratiği

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, 1957 doğumlu olan Kürkçügil, grafik tasarım alanındaki çalışmalarının ardından seramik ve fotoğrafla üretimlerini sürdürdü.

Sanatçı, İstanbul’un özellikle Galata semtine odaklanan kent hafızasını görsel olarak belgeleyen çalışmalarıyla tanındı. 2017 yılında ilk kişisel sergisi “Galata’nın Görsel Kent Hafızası”nı Depo’da açtı.

Kürkçügil’in sanat pratiği; kent, hafıza ve gündelik yaşam temalarına yoğunlaşan bir anlatıma sahipti.

Sanatçının eşi Masis Kürkçügil ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmalar da kültürel çevrelerde dikkatle takip ediliyordu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İnci Batuk Kürkçügil sanatçı masis kürkçügil
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