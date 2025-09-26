Sanatçı Güllü hayatını kaybetti

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü, yaşamını yitirdi. haberi sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Güllü kimdir?

Paylaşımda, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada yer alan intihar iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cenazeyle ilgili gelişmeleri ayrıca bildireceğim. Başımız sağ olsun" dedi.

Yalova Valiliği, Güllü'nün ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut olan sanatçının "Kasımpaşalıyım", "Gülüm Var", "Oyuncak gibi", "Değmezmiş Sana" gibi şarkıları vardı. Güllü, birkaç gün önce de yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmuştu.

"Unutmayacağım"

Güllü’nün ani vefatı müzik camiasını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Sanatçı için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Şarkıcı Tuğçe Tayfur, “Değerli sanatçımız Güllü Hanımefendiye Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Yağız Yılmaz ise, “Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. İntihar haberleri asılsızdır" dedi.

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar “Güllü'nün ölümü şok etti. Hayatıyla, ona yaşatılanların mağduru olmak yerine bir anka kuşu gibi kendini doğurmasıyla, şarkılarıyla idollerimden olmuştu. Yattığı yer incitmesin” dedi.

Fotoğraf: Yıldız Tar/2021 Kuirfest

Müzisyen Mustafa Arapoğlu da, “Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri unutmayacağım. Mekanın cennet olsun güzel ablam.” mesajını paylaştı.

(EMK)