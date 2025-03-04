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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Mart 2025 13:39
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2025 13:42
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Sanatçı Edip Akbayram için CRR'de tören düzenlendi

Türkü Akbayram: "Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan babam için ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sanatçı Edip Akbayram için CRR'de tören düzenlendi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tedavi gördüğü hastanede 2 Mart'ta vefat eden Anadolu rock ve protest müziğin önemli isimlerinden Edip Akbayram için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) tören düzenlendi.

Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akbayram'ın onurlu, vicdanlı ve ülkesini seven çok özel bir insan olduğunu söyledi.

Akbayram'ın eserleriyle milyonların hayatına dokunduğunu belirten İmamoğlu, "Açıkçası sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Onu tanımaktan onur duydum. Her zaman insana sevgiden, eşitlikten yana onurlu duruşundan taviz vermedi. Onun ismini yaşatmak elbette boynumuzun borcu ve bunu mutlaka en güzel şekilde yapacağız," dedi.

İmamoğlu, aynı zamanda Edip Akbayram'ın cesur bir sanatçı olduğunu aktardı.

“Herkesin Edip ağabeyi”

Sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının herkesin "Edip ağabeyi" olduğunu söyleyerek, "Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan babam için ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti," ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sanatçı Zülfü Livaneli, Akbayram'ın hayatı boyunca insanlara karşı sevgi ve saygılı yaklaşımından hiç vazgeçmediğine işaret ederek "Edip Akbayram, namuslu yaşayanların belki de en başındaydı. Hayatında hiçbir lekesi olmadı ve onun hayatına, ismine, ailesine hiçbir leke düşmedi. Hepimiz biliyoruz ki hayatı boyunca dik durdu," diye konuştu.

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Edip Akbayram'ın hayatından kesitlerin yer aldığı mini bir videonun da gösterildiği törene katılanlar arasında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat, Ferhat Göçer, Fırat Tanış, Suavi ve Serkan Çağrı da yer aldı.

Sanatçının naaşı, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
edip akbayram Edip Akbayram kimdir ekrem imamoğlu anadolu rock
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