Sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Sanatçı Ayten Gökçer, hayatını kaybeti. Sanatçı, 84 yaşındaydı. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ayten Gökçer kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayten Gökçer'in hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

"Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun".”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da şu paylaşımı yaptı:

“Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

(EMK)