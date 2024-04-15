Sanatçı Ayfer Düzdaş, İstanbul, Diyarbakır ve Batman’da konser veriyor

Kürt Alevi ezgilerini köy köy dolaşarak kayıt altına alıp, unutulmuş Kürt halk ezgilerini, Alevi deyişlerini yeniden derleyen ve yorumlayan sanatçı Ayfer Düzdaş 2016 yılında kayyum atanmasından sonra ilk defa Batman ve Diyarbakır’da konser vermeye hazırlanıyor.

Düzdaş Son albümü Kilomên Arxawunê ile özellikle Malatya'nın Arguvan, Akçadağ, Kürecik ve Hekimhan'nın unutulmuş ezgilerine yer vermişti.

18 Nisan’da İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde Saat 20 30 gibi dinleyicisi ile buluşacak olan Düzdaş sonrasında ise 20 Nisan’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'inde Saat 20:00'de, 21 Nisan’da ise Batman’da İl Kültür Merkezi'inde konser verecek.

(EMK)