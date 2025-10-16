ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2025 13:28
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 17:39
1 dk Okuma

Sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi

Oyuncu, müzisyen ve aynı zamanda mimar olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Yabancı Damat" gibi birçok projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

11 Eylül'de 90 yaşına basan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Memet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?
Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?
16 Ekim 2025

"Bizimkiler" dizisinin müziklerinde de imzası bulunan Güzelbeyoğlu'nun cenaze programı netleşti. Usta sanatçı 18 Ekim Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Geçtiğimiz ay 90 yaşına basan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, doğum gününü böyle kutlamıştı.

(NÖ)

