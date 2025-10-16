Sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Yabancı Damat" gibi birçok projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

11 Eylül'de 90 yaşına basan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Memet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

"Bizimkiler" dizisinin müziklerinde de imzası bulunan Güzelbeyoğlu'nun cenaze programı netleşti. Usta sanatçı 18 Ekim Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Geçtiğimiz ay 90 yaşına basan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, doğum gününü böyle kutlamıştı.

(NÖ)