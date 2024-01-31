Sanatçı, akademisyen Gülçin Aksoy hayatını kaybetti

Güncel sanatçı ve akademisyen Prof. Gülçin Aksoy 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Aksoy için ayrıca 2 Şubat Cuma günü saat 14.00'te Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda tören düzenlenecek.

Cendere Sanat’ın açılış sergisi olan Akışın Tanığı’nda eseriyle sanatımıza, mekânımıza değer katan Gülçin Aksoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



1965 yılında doğan, ilk kişisel sergisini 1991 yılında sanatseverlere sunan ve üretimlerini İstanbul’da gerçekleştiren… pic.twitter.com/6ZEuIQN5tf — İBB Kültür (@ibb_kultur) January 31, 2024

Dün akşam ani şekilde kalp krizi geçiren Aksoy, hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçının bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

"Aile", 2017, müdahale edilmiş nesne

SERGİYİ GEZMEK İÇİN SON ALTI GÜN “Tamam, umudu diri tutacağız”

1965 yılında dünyaya gelen sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve "Halı Atölyesi"ni yürütüyordu.

"Kurtuluş Yolu", 2014 fotoğraf

Sanatçı, 1990'ların başından itibaren aktif sanat üretimine devam ediyordu. Kişisel üretimlerinin yanında ‘Atılkunst’ kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer aldı. İstanbul ve Münih’te kişisel sergiler yaptı, yurtiçi ve yurtdışı birçok sergide yer aldı.

Sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine konumladı.

"Seyir", 2002 C print

Katıldığı diğer sanat etkinliklerinden kimileri; ‘Mobilising Memory,’ Viyana, 4. Çanakkale Bienali, ‘Trading Station’ Liverpool , 1. Klohausen Bienalİ Münih, ‘City Scale’ Münih- İstanbul, ‘I. Istanbul yaya sergileri,’, ‘60 yıl 60 sanatçı’ gibi sergiler, kendisinin de sergi kurucu ekibinde olduğu ‘Yerli Malı’, Aileye Mahsustur’, ‘Yurttan Sesler’ gibi sergiler örnek verilebilir.(AÖ)

Kaynak: https://www.kolekta.com.tr/, https://nesinsanatkoyu.org/