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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 13:39
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 17:29
2 dk Okuma

Sanatçı, akademisyen Gülçin Aksoy hayatını kaybetti

Sanatçının cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sanatçı, akademisyen Gülçin Aksoy hayatını kaybetti
Fotoğraf, sanatçının sosyal medya hesabından alınmıştır. (instagram.com/gulcinaaksoy/)

Güncel sanatçı ve akademisyen Prof. Gülçin Aksoy 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Aksoy için ayrıca 2 Şubat Cuma günü saat 14.00'te Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda tören düzenlenecek. 

Dün akşam ani şekilde kalp krizi geçiren Aksoy, hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçının bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. 

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1965 yılında dünyaya gelen sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve "Halı Atölyesi"ni yürütüyordu.

"Kurtuluş Yolu", 2014 fotoğraf

Sanatçı, 1990'ların başından itibaren aktif sanat üretimine devam ediyordu. Kişisel üretimlerinin yanında ‘Atılkunst’ kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer aldı. İstanbul ve Münih’te kişisel sergiler yaptı, yurtiçi ve yurtdışı birçok sergide yer aldı. 

Sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine konumladı. 

"Seyir", 2002 C print

Katıldığı diğer sanat etkinliklerinden kimileri; ‘Mobilising Memory,’ Viyana,  4. Çanakkale Bienali, ‘Trading Station’ Liverpool , 1. Klohausen Bienalİ  Münih, ‘City Scale’ Münih- İstanbul, ‘I. Istanbul yaya sergileri,’, ‘60 yıl 60 sanatçı’ gibi sergiler, kendisinin de sergi kurucu ekibinde olduğu ‘Yerli Malı’, Aileye Mahsustur’, ‘Yurttan Sesler’ gibi sergiler örnek verilebilir.(AÖ)

Kaynak: https://www.kolekta.com.tr/, https://nesinsanatkoyu.org/

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi gülçin aksoy
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23 Ağustos 2014
/haber/hafizayi-harekete-gecirmek-kadinlarin-tanikligi-158051
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