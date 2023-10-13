Sanat üreticilerinin sorunları konuşulacak

Leyli Sanat Derneği, “Sanat Üretimine Sivil Bakış” başlığıyla bir panel düzenliyor.

Sanat üreticilerinin ihtiyaç ve problemlerini duyurmak, birlikte tartışmak ve çözümler düşünmek amacıyla düzenlenecek panel, 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 18.00’de, Kadıköy Müze Gazhane’nin T Atölye adlı mekanında takip edilebilir.

Panelde STK’lerin temsilcileri, sivil toplumda yürüttükleri faaliyetler üzerinden deneyim paylaşımları yapacak ve ardından katılımcıların soru ve değerlendirmeleri üzerinden tartışma alanı oluşturulacak.

Panel katılımcıları şöyle:

Ali İsmail Korkmaz Vakfı adına Şeyma Keskin

Kadıköy Kültür Evi adına Busenur Karayiğit

Sanat Fabrika adına Yağmur Su Özdemir & Ekim Deniz Akarslan

Susma Platformu adına Alara Sert

Etkinliğe katılım kontenjanlı ve tüm sanat üreticileri, sanatseverler ve sivil toplum gönüllülerine açık.

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Leyli Sanat Derneği hakkında

Leyli Sanat Derneği, ifade özgürlüğü hak temelli çalışmalar yürüten, bireylerin duygu ve düşüncelerini kültür/sanat aracılığıyla paylaşmasına alan ve fırsat oluşturan yeni nesil bir sivil toplum kuruluşudur. (AÖ)