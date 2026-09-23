Sanat Dünyamız Günleri bu yıl “Çatlak Koza”yı konuşacak

Sanat Dünyamız dergisinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Sanat Dünyamız Günleri, 8-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Derginin editörü Fisun Yalçınkaya ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Etkinlikler Yöneticisi Ahsen Erdoğan’ın hazırladığı program, bu yıl “Çatlak Koza” başlığını taşıyor.

Sergi, performans, atölye ve konuşmalardan oluşan programda gündelik hayatın rutinleri, tekrarları ve alışkanlıkları sanat ve sanat eğitimi üzerinden tartışmaya açılacak.

“Çatlak Koza” teması, koza, yuva ve düzen olarak tarif edilen yapıların kırılganlığına ve insanların oluşturdukları rutinlerin ne zaman işlevli, ne zaman işlevsiz hale geldiğine odaklanıyor. Programda tekrarın gücü, alışkanlıklar, oyun, birlikte öğrenme ve bir arada olma pratikleri de ele alınacak.

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Burak Ata’nın sergisiyle başlayacak

Etkinlikler, 8 Ekim Perşembe günü Burak Ata’nın “En Olağan Hislerimi Şeyleştirdiğimde Olanlar” başlıklı kişisel sergisinin açılışıyla başlayacak.

Aynı akşam Ata’nın katılımıyla bir sanatçı konuşması da yapılacak.

9 Ekim Cuma günü ise sanat eğitimine odaklanan etkinlikler düzenlenecek. Vardal Caniş’in yürüteceği “Fanzin: Bu Bir Sanat Dünyamız Değildir” atölyesinde katılımcılar kendi dergilerini hazırlayarak fanzin üretimi üzerine çalışacak.

Burak Delier ve Şive Neşe Baydar da “Hop Oturup Hop Kalkmak: Sanat ve Tekrar” başlıklı söyleşide sanatta ve sanat eğitiminde tekrar, rutin, alışkanlık ve “yeni” kavramlarını konuşacak.

Rezillik, kepazelik, otoriterlik, diktatörlük, faşizm her neyse.

Atölyeler ve bir araya gelme pratikleri

10 Ekim Cumartesi günkü programda Şafak Şule Kemancı’nın “Kendi Kozam” ve İris Ergül’ün kâğıt katlamalar üzerinden ilerleyen “Dön Dolaş” atölyeleri gerçekleştirilecek.

Yağmur Yıldırım ise kentsel mekânlarda bir araya gelme pratikleri üzerine konuşacak.

Programın son günü olan 11 Ekim Pazar, performanslara ve sanatçı konuşmalarına ayrılacak.

İris Ergül’ün ilk kez izleyiciyle buluşacak “Can Suyu” performansı ile Merve Morkoç’un “☹︎ Ölçülebilir Aşağılanma ☹︎” adlı performansı sahnelenecek.

Dört günlük program, Mine Söyler’in performans ve tekrar üzerine konuşmasıyla sona erecek.

Sanat Dünyamız 1974’ten beri yayımlanıyor

1974’ten bu yana yayımlanan Sanat Dünyamız, güncel sanata odaklanan dosya konularıyla üç ayda bir okurla buluşuyor.

Derginin 210. sayısı olan Güz 2026 sayısı da satışta.

(NÖ)