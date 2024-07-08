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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 17:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 15:26
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Samuray arıları, zararlılarla mücadele için doğaya bırakıldı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: "Samuray arısı var, nasılsa çalışıyor diye üreticimiz asla kendi mücadelesini bırakmamalı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Samuray arıları, zararlılarla mücadele için doğaya bırakıldı
Görsel, yapay zekâyla oluşturuldu

Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arıları, zararlı türlere karşı mücadelede etkin rol oynuyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da toplam 22 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, geçen ay doğaya bırakılan samuray arılarının “çalışmaya” devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Samuray arılarının bu süreçte kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğine (Samuray arıların kokarca yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakması) şahitlik ettik. Ekiplerimiz arıların bırakıldığı noktaları sürekli kontrol ediyor. Kokarca ile mücadelede bu samuray arıları bizlere önemli avantaj sağlıyor.

"Samuray arısı var, nasılsa çalışıyor diye üreticimiz asla kendi mücadelesini bırakmamalı. Üreticilerimiz mutlaka bahçelerini kontrol edip gerektiğinde kimyasal mücadele yapmalıdır. Üreticilerimiz kokarca yumurtalarını ve nemflerini gördükleri bahçelerinde ilaçlama çalışmasını sürdürsün. Bu dönem kokarca ile mücadelenin tam zamanı." 

Samuray arıları hakkında

Samuray arıları, aslında "samuray yaban arısı" (Trissolcus japonicus) olarak bilinen bir tür. Bu küçük yaban arısı, özellikle zararlı kahverengi kokarca böceklerini (Halyomorpha halys) kontrol etmek için kullanılır. 

Samuray yaban arıları, kahverengi kokarca böceklerinin yumurtalarına parazitlik yaparak onların nüfusunu kontrol eder. Dişi arılar, kokarca yumurtalarının içine yumurtalarını bırakır ve arı larvaları kokarca embriyolarıyla beslenir. Bu sayede kokarca böceklerinin gelişimini engellerler.

Samuray yaban arısı, Doğu Asya kökenlidir. Ancak kahverengi kokarca böceği ile mücadele amacıyla Amerika ve Avrupa gibi diğer kıtalara da kasıtlı olarak getirildi.

Türkiye’de ise Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında nisan ayında yaklaşık 150 bin samuray arısı üretildi. (TY)

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