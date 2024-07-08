Samuray arıları, zararlılarla mücadele için doğaya bırakıldı

Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arıları, zararlı türlere karşı mücadelede etkin rol oynuyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da toplam 22 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, geçen ay doğaya bırakılan samuray arılarının “çalışmaya” devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Samuray arılarının bu süreçte kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğine (Samuray arıların kokarca yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakması) şahitlik ettik. Ekiplerimiz arıların bırakıldığı noktaları sürekli kontrol ediyor. Kokarca ile mücadelede bu samuray arıları bizlere önemli avantaj sağlıyor.

"Samuray arısı var, nasılsa çalışıyor diye üreticimiz asla kendi mücadelesini bırakmamalı. Üreticilerimiz mutlaka bahçelerini kontrol edip gerektiğinde kimyasal mücadele yapmalıdır. Üreticilerimiz kokarca yumurtalarını ve nemflerini gördükleri bahçelerinde ilaçlama çalışmasını sürdürsün. Bu dönem kokarca ile mücadelenin tam zamanı."