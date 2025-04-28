Samsun'da heyelan: Baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki Kirazlık mevkisinde bulunan bir oto yıkama parkına dün gece saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun yanında yer alan işletmede toprak ve kaya parçalarının düşmesi sonucu, oto yıkamada bulunan dört kişilik bir aile göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak kurtarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağında kırıklar tespit edilen Kaya’nın ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile kızları Ayla Kaya (7) ve Açelya Lina Kaya (5) ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Ancak sağlık ekipleri, baba ve iki küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vali Tavlı: Başka kişi göçük altında kalmadı

AA'nın haberine göre, Samsun Valisi Orhan Tavlı, olay yerinde yaptığı açıklamada, ailenin araçlarını yıkarken heyelan meydana geldiğini söyledi. Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Baba ve iki çocuğunu da göçük altından çıkardık ancak maalesef hayatlarını kaybettik. Başka bir vatandaşımızın göçük altında kalmadığını teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Tunç, olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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(EMK)