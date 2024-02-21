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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 12:39
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 12:39
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Samsun'da artık yemeklerden barınaktaki hayvanlar için 190 ton mama üretildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap: “Artan yemekleri belirli işlemden geçirdikten sonra merkezimizdeki kedi ve köpeklere veriyoruz. Mamalarda protein kaynakları, kemik suyu ile karbonhidrat kaynakları birleştiriliyor.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Samsun'da artık yemeklerden barınaktaki hayvanlar için 190 ton mama üretildi
Fotoğraf: Canva

Samsun Büyükşehir Belediyesi, restoran ve kurumlardan artan yemekleri, barınakta yaşayan hayvanların beslenmesi için mamaya dönüştürüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekipler hastane, üniversite, okul gibi yerlerin yemekhanelerden, restoranlardan artan yemekleri toplayarak mama üretim tesisine getiriyor.

Yemekler, belirli zaman aralıklarında gıda laboratuvarlarında kontrolden geçiriliyor ve yemeklerin hayvanlar için gerekli besin ögelerini taşıyıp taşımadığına bakılıyor.

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Günde ortalama 500 kilogram üretim

Tesiste günlük ortalama 500-550 kilogram mama üretiliyor. Bu kapsamda geçen yıl üretilen 190 ton mama, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde bulunan kedi ve köpeklere verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezindeki hayvanların ihtiyaç ve bakımlarının, yürütülen çalışma ile karşılandığını belirtti.

Merkezde mama işleme tesisinin de bulunduğunu anlatan Kasap, şöyle dedi:

Şehrimizde bulunan yedi-sekiz noktada hastanelerden, askeriyeden, fabrikalardan, restoranlardan topladığımız artan yemeklerle can dostlarımızı besliyoruz. Artan yemekleri belirli işlemden geçirdikten sonra merkezimizdeki kedi ve köpeklere veriyoruz. Mamalarda protein kaynakları, kemik suyu ile karbonhidrat kaynakları birleştiriliyor. Kepek, ekmek, makarna gibi birçok karbonhidrat kaynağı kullanılıyor.” (TY)

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“İyi barınak gibi bir kavram yoktur”
29 Kasım 2022
/haber/iyi-barinak-gibi-bir-kavram-yoktur-270694
AYVALIK DENİZ EMEKÇİLERİ
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